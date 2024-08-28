قصة رجل باع أسهم في شركة «Apple» قيمتها الآن 345 مليار بـ800 دولار فقط

دائما قصة شركة أبل عملاق الكمبيوترات والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، ما تذكر تاريخياً مقترنة بحكايات اثنين أصدقاء صنعا التاريخ، وهما ستيف جوبز وستيف وزنياك، إلا أنه كان معهما شخص ثالث لا يذكر دائما في الحكايات، ذلك الشخص الأقل شهرة هو رونالد واين، أحد المؤسسين الثلاثة لأبل ماكنتوش، والذي باع أسهمه في الشركة التي قيمتها الآن 345 مليون دولار.. مقابل فقط 800 دولار.

كان واين هو المؤسس الثالث لشركة أبل، رجل كانت فترة عمله القصيرة مع الشركة قصة أسطورية لما كان يمكن أن يكون، بعدما باع حصته من أسهم الشركة البالغة 10% في الشركة مقابل 800 دولار فقط – قرار يبدو، بالنظر إلى الوراء، غير معقول تقريبًا، اليوم، بفضل القيمة السوقية الحالية لشركة Apple التي تبلغ حوالي 3.45 تريليون دولار، ستكون حصة واين تساوي حوالي 345 مليار دولار.

وُلد رونالد واين في عام 1934، وكان بالفعل مهندسًا ورائد أعمال ذو خبرة عندما انضم إلى جوبز ووزنياك الأصغر منه سنًا في عام 1976، وكان وقتها يبلغ من العمر 41 عاماً، وكان يعتبر عنصر النضج في الشركة، وكانت مهمته الإشراف على الشركة الناشئة، وإدارة الهندسة الميكانيكية، والتعامل مع الأوراق اللازمة، كان واين له دور أساسي في صياغة اتفاقية الشراكة الأصلية وحتى تصميم أول شعار لشركة Apple على الرغم من مساهماته الكبيرة، كانت فترة واين مع Apple قصيرة للغاية – فقط 12 يومًا.

وكان واين قلقًا بشأن المخاطر المالية المتضمنة على الشركة، وإلى حد ما غير مؤمن باندفاع جوبز، والذي حصل على قرض بقيمة 15,000 دولار لتلبية احتياجات الشركة، ولكون واين الوحيد الذي يملك أصولاً ثابتة، خشي على العقار الخاص به أن يرهن بسبب القرض الذي حصلت عليه أبل وأصر عليه ستيف جوبز ووافقه وزنياك.

ورفض واين المغامرة بما يملك في ظل عدم ثقته في اندفاع جوبز ووزنياك، واللذين رآهما واين لن يخسرا شيء على عكس وضعه هو، مما دفعه للانسحاب وبيع أسهمه لجوبز ووزنياك مقابل 800 دولار.

واين نفسه يقول إنه ليس نادماً على ما فعل، معتبراً أنه لو كان قد استمر مع أبل لكان التوتر قد قتله على، مما يجعله على حد قوله: «غنى رجل في المقبرة».



