زيدان على رادار النصر السعودي.. رونالدو يدفع باتجاه تعيينه مدربًا للفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بنادي النصر السعودي، حيث أشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، قد اقترح التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويمر النصر بمرحلة من عدم الاستقرار تحت قيادة مدربه الحالي لويس كاسترو، خصوصًا بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال، وتعثره في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بالتعادل مع الرائد 1-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو يرى في زيدان الخيار الأمثل لتولي مهمة تدريب الفريق، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة تواجدهما معًا في ريال مدريد، حيث حققا العديد من النجاحات.

وبحسب التقرير، قد يلعب فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، دورًا حاسمًا في إتمام هذه الصفقة، إلا أن القرار النهائي سيظل في يد إدارة النادي.

وتشير المصادر إلى أن زيدان قد تم التطرق لاسمه في مناسبات سابقة للتدريب في الدوري السعودي، لكنه كان يفضل انتظار فرصة قيادة منتخب فرنسا بعد رحيل ديديه ديشامب.

ويبدو أن إدارة النصر تدرس بجدية فكرة إقالة لويس كاسترو بسبب النتائج المخيبة، إلا أن القرار قد يتم تأجيله خاصة بعد الفوز في مباراة الجولة الثانية بالدوري السعودي أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف واحد.

ستكون خطوة كبيرة للنصر، إذا تم تعيين زيدان، وقد تعزز من طموحات الفريق على المستوى المحلي والدولي، خاصة مع تواجد نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو في صفوفه.

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