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حنبعل المجبري يوقع لبيرنلي ويودع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة

8/28/2024 6:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في خطوة جديدة ضمن مسيرته الكروية، أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي رسميًا تعاقده مع اللاعب التونسي حنبعل المجبري قادمًا من مانشستر يونايتد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصفقة التي تمتد لأربع سنوات، تأتي بعد فترة من الترقب حيث أثار المجبري إعجاب الكثيرين بأدائه المتميز.

حنبعل، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي إشبيلية الإسباني، يعود الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذه المرة ليدافع عن ألوان بيرنلي.

المجبري، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في سن مبكرة، قدّم مستويات واعدة جعلت منه أحد اللاعبين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، أعرب نادي بيرنلي عن سعادته بإتمام الصفقة، واصفًا المجبري بأنه إضافة قوية للفريق.

وجاء في البيان: "يسعدنا أن نؤكد التعاقد مع حنبعل المجبري لمدة 4 سنوات قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل رسوم غير معلنة".

بدوره، لم يخف حنبعل مشاعره حيال مغادرة مانشستر يونايتد، حيث نشر رسالة عاطفية عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل هذا النادي الرائع على مدار الخمس سنوات الماضية. أغادر مع العديد من الذكريات الجميلة، من بينها أول ظهور لي، وتسجيل أهدافي في أولد ترافورد، وتمثيل مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا".

وخلال فترة إعارته إلى إشبيلية الموسم الماضي، شارك المجبري في 6 مباريات ضمن منافسات الدوري الإسباني، بواقع 101 دقيقة فقط، مما يعكس تطلعه للحصول على مزيد من الفرص والوقت داخل المستطيل الأخضر مع فريقه الجديد بيرنلي.

ويسعى حنبعل إلى تحقيق إنجازات جديدة وإثبات جدارته في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل في أن يساهم في تعزيز مكانة بيرنلي في المنافسات المحلية.

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