شركة آبل تسرح 100 موظف من فريق الخدمات الرقمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
سرحت شركة آبل حوالي 100 موظف من فريق الخدمات الرقمية، الأمر الذي سيؤثر على المسؤولين عن تطبيق Apple books وApple Bookstore، وذلك بحسب تقارير من بلومبرغ.
وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن عمليات التسريح تشمل بعض الوظائف الهندسية وفرق للخدمات الأخرى مثل تلك التي تدير Apple News.
ولم يتضح على الفور عدد الموظفين لدى الشركة في قسم الخدمات، إذ كان لدى الشركة ما يقرب من 161000 موظف بدوام كامل اعتباراً من 30 سبتمبر 2023، وفقاً لأحدث تقرير سنوي لها.
هذا وأعادت آبل تنظيم فرقها وسط تحول الأولويات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وتواجه Apple رياحاً معاكسة في الصين، ثالث أكبر سوق لها، منذ العام الماضي، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 6.5% في الربع الأخير.
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