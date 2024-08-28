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شركة آبل تسرح 100 موظف من فريق الخدمات الرقمية

8/28/2024 6:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سرحت شركة آبل حوالي 100 موظف من فريق الخدمات الرقمية، الأمر الذي سيؤثر على المسؤولين عن تطبيق Apple books وApple Bookstore، وذلك بحسب تقارير من بلومبرغ.

وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن عمليات التسريح تشمل بعض الوظائف الهندسية وفرق للخدمات الأخرى مثل تلك التي تدير Apple News.

ولم يتضح على الفور عدد الموظفين لدى الشركة في قسم الخدمات، إذ كان لدى الشركة ما يقرب من 161000 موظف بدوام كامل اعتباراً من 30 سبتمبر 2023، وفقاً لأحدث تقرير سنوي لها.

هذا وأعادت آبل تنظيم فرقها وسط تحول الأولويات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتواجه Apple رياحاً معاكسة في الصين، ثالث أكبر سوق لها، منذ العام الماضي، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 6.5% في الربع الأخير.

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