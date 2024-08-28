صندوق الطاقة المتجددة: تركيب سخانات شمسية لأسر فقيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - إنتهى صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من إنجاز مرحلة اخرى هامة من مراحل مشروع السخانات الشمسية للقطاع المنزلي والمستمرة منذ العام 2015، وذلك بتركيب 1265 سخان شمسي للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية، وبالتعاون والشراكة مع USAID.وشملت هذه المرحلة منازل مواطنين من كافة مناطق المملكة، حيث تم تركيب 1265 سخان شمسي وبمنحة كاملة 100% ، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف دينار، في حين وصل عدد الأسر الفقيرة المشمولة في هذا البرنامج ما يقارب الخمسة آلاف اسرة فقيرة وعفيفة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن هذه المرحلة هي إستمرار للمشروع الوطني الشامل لتركيب انظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي الذي ينفذه الصندوق في كافة انحاء المملكة ، وضمن نوافذ تمويلية متعددة ، تشمل الأسر الفقيرة وكذلك منازل المكرمة الملكية السامية كافة للأسر العفيفة وبمنحة 100%

من الصندوق، وكذلك من خلال البنوك والجمعيات المحلية الشريكة مع الصندوق وبنسبة دعم 30% من التكلفة وهو البرنامج المستمر من خلال المنصة الإلكترونية وعبر مختلف النوافذ التمويلية.

وأشار حمزة إلى أنه تم لغاية الغاية تركيب ما يزيد عن 35 الف سخان شمسي لمنازل المواطنين في كافة مناطق المملكة وعبر النوافذ التمويلية المختلفة، وأن الصندوق يستهدف إنجاز تركيب 90 الف سخان شمسي لمنازل الأردنيين خلال الخمسة اعوام القادمة.

يذكر ان صندوق الطاقة المتجددة قد نشر مؤخرا تقريرة الشامل عن الإنجازات المتحققة من مختلف البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال التسعة اعوام الماضية، وشملت كافة القطاعات في كافة محافظات المملكة وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 100 مليون دينار