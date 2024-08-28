Wednesday, 28 August 2024 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق الطاقة المتجددة: تركيب سخانات شمسية لأسر فقيرة

8/28/2024 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إنتهى صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من إنجاز مرحلة اخرى هامة من مراحل مشروع السخانات الشمسية للقطاع المنزلي والمستمرة منذ العام 2015، وذلك بتركيب 1265 سخان شمسي للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية، وبالتعاون والشراكة مع USAID.
وشملت هذه المرحلة منازل مواطنين من كافة مناطق المملكة، حيث تم تركيب 1265 سخان شمسي وبمنحة كاملة 100% ، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف دينار، في حين وصل عدد الأسر الفقيرة المشمولة في هذا البرنامج ما يقارب الخمسة آلاف اسرة فقيرة وعفيفة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن هذه المرحلة هي إستمرار للمشروع الوطني الشامل لتركيب انظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي الذي ينفذه الصندوق في كافة انحاء المملكة ، وضمن نوافذ تمويلية متعددة ، تشمل الأسر الفقيرة وكذلك منازل المكرمة الملكية السامية كافة للأسر العفيفة وبمنحة 100%
من الصندوق، وكذلك من خلال البنوك والجمعيات المحلية الشريكة مع الصندوق وبنسبة دعم 30% من التكلفة وهو البرنامج المستمر من خلال المنصة الإلكترونية وعبر مختلف النوافذ التمويلية.

وأشار حمزة إلى أنه تم لغاية الغاية تركيب ما يزيد عن 35 الف سخان شمسي لمنازل المواطنين في كافة مناطق المملكة وعبر النوافذ التمويلية المختلفة، وأن الصندوق يستهدف إنجاز تركيب 90 الف سخان شمسي لمنازل الأردنيين خلال الخمسة اعوام القادمة.

يذكر ان صندوق الطاقة المتجددة قد نشر مؤخرا تقريرة الشامل عن الإنجازات المتحققة من مختلف البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال التسعة اعوام الماضية، وشملت كافة القطاعات في كافة محافظات المملكة وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 100 مليون دينار

MENAFN28082024000151011027ID1108609922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث