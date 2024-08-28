صندوق الطاقة المتجددة: تركيب سخانات شمسية لأسر فقيرة

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- Khaberni) خبرني - إنتهى صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من إنجاز مرحلة اخرى هامة من مراحل مشروع السخانات الشمسية للقطاع المنزلي والمستمرة منذ العام 2015، وذلك بتركيب 1265 سخان شمسي للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية، وبالتعاون والشراكة مع USAID.
وشملت هذه المرحلة منازل مواطنين من كافة مناطق المملكة، حيث تم تركيب 1265 سخان شمسي وبمنحة كاملة 100% ، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف دينار، في حين وصل عدد الأسر الفقيرة المشمولة في هذا البرنامج ما يقارب الخمسة آلاف اسرة فقيرة وعفيفة.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن هذه المرحلة هي إستمرار للمشروع الوطني الشامل لتركيب انظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي الذي ينفذه الصندوق في كافة انحاء المملكة ، وضمن نوافذ تمويلية متعددة ، تشمل الأسر الفقيرة وكذلك منازل المكرمة الملكية السامية كافة للأسر العفيفة وبمنحة 100%
من الصندوق، وكذلك من خلال البنوك والجمعيات المحلية الشريكة مع الصندوق وبنسبة دعم 30% من التكلفة وهو البرنامج المستمر من خلال المنصة الإلكترونية وعبر مختلف النوافذ التمويلية.
وأشار حمزة إلى أنه تم لغاية الغاية تركيب ما يزيد عن 35 الف سخان شمسي لمنازل المواطنين في كافة مناطق المملكة وعبر النوافذ التمويلية المختلفة، وأن الصندوق يستهدف إنجاز تركيب 90 الف سخان شمسي لمنازل الأردنيين خلال الخمسة اعوام القادمة.
يذكر ان صندوق الطاقة المتجددة قد نشر مؤخرا تقريرة الشامل عن الإنجازات المتحققة من مختلف البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال التسعة اعوام الماضية، وشملت كافة القطاعات في كافة محافظات المملكة وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 100 مليون دينار
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