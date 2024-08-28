اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع

MENAFN - Khaberni) خبرني - فقد سائقين أردنيين، منذ يوم الأحد، كانا متجهين إلى سوريا، للعمل وإيصال أمانات من العاصمة عمان إلى دمشق.





وحسب تفاصيل القضية التي حصلت عليها "خبرني"، كان الشابان ماهر صوفي ومحمد عويضة، يريدان الذهاب إلى سوريا للعمل، وعند عودتهما بحكم عملهما في شركة سفريات رافقهما ركاب، قبل أن يفقد الاتصال بهما.





وأفاد والد الشاب ماهر الصوفي، أن المركبة التي كان يستلقها ولده وصديقه عويضة، كانت متجهة لجسر درعا نحو الحدود الأردنية، ثم سرقت من قبل الركاب.





وبين والد الشاب ماهر أنه بعث بأحد أبنائه لمتابعة الأمر والتقصي عن أخبار ولده ماهر، ليقول إنه وجد السيارة بحوزة أحد الأشخاص، وأنه اشتراها، مبيناً أن الخاطفين وضعوا الصوفي وعويضة في إحدى المغارات.





وأشار والد الصوفي أن آخر اتصال جمعه مع ولده كان في تمام الساعة 7:15 من صباح يوم الأحد، قبل أن تخطفه العصابة لمكان غير معروف حسب قوله.





وقام أبنه الذي أرسله إلى سوريا بإيصال المعلومات للسفارة الأردنية بدمشق، وأنها خاطبت وزارة الخارجية بالأردن.





وأهاب والد المخطوف الصوفي بكل المعنيين للمساعدة والتدخل لإنقاذ ولده والشاب عويضة.