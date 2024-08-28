تصريح سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتيّة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بسواعد نسائية عظيمة، نسجت خيوط إنجازاتها في نسيج مسيرة وطن مُزدهر، ونُكرّم دورها المحوري في ترسيخ دعائم العدالة والقانون، حاملة مشعل الحكمة والنزاهة، ومدافعة عن الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. تتواجدُ المرأة الإماراتية بقوة في مختلف جوانب المنظومة القضائية والقانونية، وتُعزّز مسيرة التقدم والازدهار، وتُساهم بفاعلية في إرساء بيئة عادلة ونظام قانوني مُحكم، فمنذُ فجر النهضة، برزت نساء إماراتيات في سماء القضاء، حملن رسالة الحقّ والعدالة، وتركن بصمات خالدة في تاريخ الإمارات المُشرق".
وأضافت: "لا تقتصر إبداعات المرأة الإماراتية على ساحتي القضاء والقانون فحسب، بل تمتدُّ لتشمل مجالات الحياة كافة، حيث تُشارك في مسيرة التنمية والتطوير بما يتماشى مع تطلعات العصر الحديث واحتياجات المجتمع المُتغيرة، لتُمثّل بذلك نموذجًا ملهمًا للأجيال القادمة، وتُجسّد في سلوكها ومسيرتها قيم المثابرة والتفاني. وفي هذه المناسبة نُعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لنساء الإمارات على عطائهنّ المُتواصل وإنجازاتهنّ المُتميّزة، وكُلُّ عام وأنتنّ بخير وازدهار".
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