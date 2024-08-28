يونس حاجي الخوري: المرأة الإماراتية شريكة فاعلة في منظومة العمل والابتكار واستشراف المستقبل

(MENAFN
- Misbar Communications) قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة للاحتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالنجاحات تغدو فيها المرأة شريكة فاعلة في منظومة العمل والابتكار واستشراف المستقبل، لما تمتلكه من طموحات لا حدود لها وإصرار على تحقيق النجاح في جميع المجالات بفضل دعم قيادتنا الحكيمة ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى ترسيخ دور المرأة المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث أصبحت تجربة الدولة في تعزيز دور المرأة وتمكينها نموذجاً يحتذى به ويليق بسمعة الإمارات ومكانتها الريادية بين الدول".
وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري: "نحن في وزارة المالية فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية، التي تمثل قصص نجاح مستمرة، فهي شريكة التنمية والإنجازات وصانعة الأجيال، نؤمن بقدراتها الخلاقة على تصدر المسؤولية في مواقع العمل جميعها بكل اقتدار ونسعى دائماً لتوفير بيئة محفزة للإبداع لنستمر معاً في تحقيق المزيد من النجاحات للقطاع المالي وتعزيز ريادته وتسخير كل الطاقات للمشاركة بصورة فاعلة في مسيرة العطاء والبناء، وذلك إلى جانب دورها كركيزة أساسية في زرع القيم والمبادئ الأخلاقية والتميز في نفوس الأجيال القادمة".
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