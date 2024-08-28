أمانة عمان تعلن عن مسار جديد لباص عمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أطلقت أمانة عمان المسار رقم 66 لباص عمان والذي ينطلق من دوار النزهة وصولا لمحطة طارق في طبربور.
ويمر المسار الجديد من دوار النزهة إلى شارع سعيد بن المسيب وجسر النزهة وصولا لشارع السلطان قلاوون ودوار الضاحية، ومن ثم يمينا إلى إشارات شرطة إقليم الوسط مرورا بجزء من شارع شفيق رشيدات، ومن ثم باتجاه مدارس الأكاديمية العربية الحديثة وصولا إلى إشارات مستشفى الأمير حمزة ومن ثم يسارا إلى محطة طارق - الباص السريع، ومسار الإياب بالعكس من محطة طارق إلى دوار النزهة.
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