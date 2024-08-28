أمانة عمان تعلن عن مسار جديد لباص عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني -أطلقت أمانة عمان المسار رقم 66 لباص عمان والذي ينطلق من دوار النزهة وصولا لمحطة طارق في طبربور.

ويمر المسار الجديد من دوار النزهة إلى شارع سعيد بن المسيب وجسر النزهة وصولا لشارع السلطان قلاوون ودوار الضاحية، ومن ثم يمينا إلى إشارات شرطة إقليم الوسط مرورا بجزء من شارع شفيق رشيدات، ومن ثم باتجاه الأكاديمية العربية الحديثة وصولا إلى إشارات الأمير حمزة ومن ثم يسارا إلى محطة طارق - الباص السريع، ومسار الإياب بالعكس من محطة طارق إلى دوار النزهة.