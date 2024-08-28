الذهب يتراجع بضغط ارتفاع الدولار.. والسوق تترقب بيانات تضخم أمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، كما يترقب المستثمرون تقريراً مهماً للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولاراً. وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «يبدو أن السوق تنتظر دافعاً لتحفيز الصعود المحتمل فوق مستوى 2532 دولاراً».

وأضاف وونغ أن اتجاه الذهب سيظل قوياً في الأجل القريب مع إمكانية تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة جديدة. أما في الأجل الأبعد فقد يواجه الذهب مقاومة حول النطاق بين 2585 و2595 دولاراً.

ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدورها يوم الجمعة.

وأبدى رئيس المركزي الأمريكي، جيروم بأول، الأسبوع الماضي، دعمه لبدء وشيك في خفض أسعار الفائدة، معبراً عن ثقته بأنه صار من الممكن الوصول بالتضخم للمعدل الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 29.63 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.80 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 962.11 دولاراً.

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