مركز دبي للشركات العائلية يصدر نموذجاً إرشادياً حول «مكتب العائلة»

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لمكتب العائلة، وذلك بهدف استعراض الهياكل الإدارية وتحديد التخصصات والأطر التنظيمية الخاصة بأنشطة مكاتب العائلات، والتعريف بمهامها وخدماتها.

واستعرض المركز ضمن النموذج الإرشادي أهم مقومات جاذبية دبي لمكاتب العائلات التي تخطط لإنشاء مقر إقليمي لها، والتي تشمل منظومة مالية متطورة تتيح الوصول إلى فرص استثمار متنوعة على غرار صناديق التحوط والعقارات وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفر ارتباطاً واسعاً مع كافة أنحاء العالم، إلى جانب ارتفاع مستوى جودة الحياة والذي يشكل بيئة مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة. كما تشمل المزايا التنافسية لدبي التناغم الثقافي، حيث تحتضن دبي ثقافات متعددة وتتمتع ببيئة عائلية ملائمة لكافة الجنسيات تتيح للعائلات الحافظ على تراثها وثقافتها.

وأكد النموذج الإرشادي لمكتب العائلة أن دبي تعتبر مركزاً يتمتع بالكفاءة الضريبية في مجال إدارة الثروات، مما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لإنشاء مكاتب العائلات، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي أو ضرائب على رأس المال، كما لا يتم فرض ضرائب على الميراث.

وأوضح النموذج الإرشادي الصادر عن المركز أن مكتب العائلة يعد أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفعالية وكفاءة، ويلعب دوراً هاماً في مجال إدارة الثروات والحفاظ على إرث الشركات العائلية، حيث يتولى أدواراً متنوعة ويقدم خدمات متعددة بدءاً من تطوير استراتيجيات الاستثمار والتخطيط الضريبي وصولاً إلى الشؤون الإدارية والأعمال الخيرية.

ويقدم مكتب العائلة نهجاً مؤسسياً لإدارة الثروة الشاملة، ويوفر إطاراً للتعامل مع شؤون العائلة بدرجة عالية من السرية والخصوصية، كما يشكل وسيلة مهمة لتعزيز إرث العائلة بالإضافة إلى دوره في رفع كفاءة الشؤون الضريبية. ويلعب دوراً حيوياً في تدريب وتأهيل الأجيال القادمة من إدارة ثروة العائلة بشكل مسؤول بحسب النموذج الإرشادي.

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