الأسهم اليابانية ترتفع وسط ضعف الين

أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً، الأربعاء، بدعم من ضعف الين لكن المستثمرين تعاملوا بحذر قبل إعلان أرباح شركة إنفيديا في وقت لاحق من اليوم.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعاً 0.22 بالمئة عند 38371.76 نقطة ليعكس المسار الهبوطي الذي سلكه في مستهل التعاملات، مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار على مدار الجلسة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفض 0.08 بالمئة.

وتتوقع السوق نتائج قوية جداً لشركة إنفيديا، ومن شأن الإعلان عن أي نتائج أقل من المتوقع لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية أن يضر بثقة الشركات في الأداء المدعوم بأعمال الذكاء الاصطناعي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «السقف مرتفع للغاية، وبناءً على النتائج قد تتأرجح الأسهم بشكل جنوني»، وهو ما أبقى المستثمرين اليابانيين حذرين إلى حد كبير.

وتباين أداء أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الموردة لإنفيديا 4.18 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكاي من حيث النقاط. وارتفع سهم ليزرتك 4.19 بالمئة.

وفي الوقت نفسه تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات اختبار الرقائق قليلاً، بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.29 بالمئة.

وانخفض الين بنحو 0.4 بالمئة إلى 144.47 للدولار بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.

وتباين أداء أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 3.88 بالمئة وسهم هوندا 0.7 بالمئة في حين تراجع سهم نيسان 0.65 بالمئة ومازدا 0.16 بالمئة

وتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز 9.19 بالمئة بعد أن رفعت جهات عدة السعر المستهدف لسهم المجموعة.

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