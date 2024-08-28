الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم أسهم شركات التكنولوجيا والتأمين

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر، الأربعاء، بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا، كما رفعت نتائج جاءت أفضل من المتوقع لأجياس مؤشر شركات التأمين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات إلى 519.86 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.50% وكاك الفرنسي 0.30%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.09%.

وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا للربع الثاني المتوقع بعد انتهاء ساعات في الولايات المتحدة.

كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين القطاعات مدعوما بقفزة بلغت ستة بالمئة في سهم شركة أجياس للتأمين ومقرها بلجيكا بعد نتائج تشغيلية أفضل من التوقعات لنصف العام.

لكن قطاع الموارد الأساسية خسر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع أسعار المعادن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في اقتصادات كبرى ومخاوف بشأن الطلب.

وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر أغسطس آب سجلت 92 بما يتماشى مع التوقعات مما ساعد في رفع مؤشر الأسهم القياسية 0.3 بالمئة.

وقفز سهم الكتا 10.2 بالمئة مسجلا أعلى نسبة ارتفاع على ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات العلاج بالإشعاع السويدية نتائجها للربع الأول.

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