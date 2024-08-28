Wednesday, 28 August 2024 06:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم أسهم شركات التكنولوجيا والتأمين

8/28/2024 5:29:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر، الأربعاء، بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا، كما رفعت نتائج جاءت أفضل من المتوقع لأجياس مؤشر شركات التأمين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات إلى 519.86 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.50% وكاك الفرنسي 0.30%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.09%.

وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا للربع الثاني المتوقع بعد انتهاء ساعات التداول في الولايات المتحدة.

كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين القطاعات مدعوما بقفزة بلغت ستة بالمئة في سهم شركة أجياس للتأمين ومقرها بلجيكا بعد نتائج تشغيلية أفضل من التوقعات لنصف العام.

لكن قطاع الموارد الأساسية خسر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع أسعار المعادن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في اقتصادات كبرى ومخاوف بشأن الطلب.

وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر أغسطس آب سجلت 92 بما يتماشى مع التوقعات مما ساعد في رفع مؤشر الأسهم القياسية 0.3 بالمئة.

وقفز سهم الكتا 10.2 بالمئة مسجلا أعلى نسبة ارتفاع على ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات العلاج بالإشعاع السويدية نتائجها للربع الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN28082024000110011019ID1108609858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث