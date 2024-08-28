الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم أسهم شركات التكنولوجيا والتأمين

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر، الأربعاء، بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا، كما رفعت نتائج جاءت أفضل من المتوقع لأجياس مؤشر شركات التأمين.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات إلى 519.86 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو.
كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.50% وكاك الفرنسي 0.30%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.09%.
وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي قبل صدور نتائج أعمال إنفيديا للربع الثاني المتوقع بعد انتهاء ساعات التداول في الولايات المتحدة.
كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين القطاعات مدعوما بقفزة بلغت ستة بالمئة في سهم شركة أجياس للتأمين ومقرها بلجيكا بعد نتائج تشغيلية أفضل من التوقعات لنصف العام.
لكن قطاع الموارد الأساسية خسر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع أسعار المعادن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في اقتصادات كبرى ومخاوف بشأن الطلب.
وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر أغسطس آب سجلت 92 بما يتماشى مع التوقعات مما ساعد في رفع مؤشر الأسهم القياسية 0.3 بالمئة.
وقفز سهم الكتا 10.2 بالمئة مسجلا أعلى نسبة ارتفاع على ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات العلاج بالإشعاع السويدية نتائجها للربع الأول.
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