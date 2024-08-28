مصرف الإمارات المركزي يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 2 سبتمبر

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 2 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 126 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 294 يوما لما يصل إلى 8500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 4 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 2 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يُذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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