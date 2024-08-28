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إلغاء قمة فينوورد وأياكس بسبب إضراب الشرطة في هولندا

8/28/2024 5:29:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت بلدية روتردام منع إقامة مباراة القمة في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بين فينوورد وأياكس والمقرر لعبها يوم الأحد المقبل بسبب إضراب مخطط له من قبل الشرطة.

وقال رئيس البلدية أحمد أبو طالب إن القرار اتخذ أمس الثلاثاء بعدما قالت الشرطة إنها لن تعمل في المباراة التي تعد قمة كرة القدم في البلاد.

وقال "لا يمكن ضمان سلامة اللاعبين، بل وأيضا سلامة الجمهور بما يكفي دون وجود الشرطة".

وأعلنت نقابة الشرطةأمس أنها لن تسمح لأعضائها بتأمين المباراة كجزء من حملة لفرض اتفاق مع الحكومة بشأن قواعد التقاعد المبكر.

وفي العادة يُسمح فقط لأصحاب الأرض بالدخول إلى ملعب دي كويب في روتردام لحضور المباراة بسبب الخلافات مع مشجعي أياكس، وهو إجراء يسري منذ عدة مواسم بعد أعمال العنف التي اندلعت بين جماهير الفريقين.

وحتى مع وجود مشجعي فينوورد فقط، توقفت المباراة بين الناديين في روتردام في سبتمبر أيلول الماضي عندما ألقيت الألعاب النارية على أرض الملعب.

وعندما ألغيت المباراة بعد ذلك اندلعت أعمال شغب تم خلالها اعتقال 15 شخصا وإصابة اثنين من ضباط الشرطة.

وحذر الاتحاد الهولندي لكرة القدم من أن الفوضى قد تندلع في المباريات إذا استخدمتها الشرطة كمنتدى لطرح قضيتها بشأن أوضاع العمل.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان "يتم استخدام كرة القدم الآن كوسيلة وهذا يقول الكثير عن تأثيرها. ولكن بالطبع هذا ليس الغرض من اللعبة.

"استخدمت نقابة الشرطة كرة القدم بشكل متكرر لحملاتها على مر السنين. وإذا استمرت الإجراءات الحالية من قبل النقابة فسيتعين إعادة جدولة المباريات في وقت لاحق، وعدد التواريخ المتاحة لذلك محدود للغاية".

كما أعرب الناديان عن خيبة أملهما.

وتشن الشرطة الهولندية حملة من أجل تحسين ظروف التقاعد المبكر منذ مايو أيار الماضي، من خلال إصدار غرامات أقل، وإغلاق مراكز الشرطة أمام الجمهور وتنظيم احتجاجات صاخبة بصفارات الإنذار.

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