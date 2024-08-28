الوصل يستضيف دبا الحصن بحثًا عن أول انتصار في الموسم الجديد

يتطلع الوصل حامل اللقب إلى تجاوز تعثّره افتتاحا بالتعادل أمام اتحاد كلباء، عندما يستضيف دبا الحصن الصاعد حديثا، الخميس ضمن المرحلة الثانية من الإماراتي لكرة القدم.

وبدا الوصل في طريقه للفوز على مضيفه كلباء في مستهل حملة الدفاع عن اللقب عندما تقدم 2-1 بفضل ثنائية هدافه فابيوليما حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل المدافع محمد عبد السلام هدف التعادل 2-2 لأصحاب الأرض.

وقال الصربي ميلوش مييلويفتش مدرب الوصل: "خاب ظننا قليلا لأننا تحكمنا بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة. كلباء استحق الفوز لأنه كان الطرف الأفضل، أما الوصل فلم يقدّم المستوى المتوقع منه".

وتابع: "لست راضيا عن النتيجة، ولاسيما في مستهل مشوارنا في الدوري، وهناك الكثير من الأشياء التي علينا تصحيحها في مباراة دبا الحصن الذي أرى أنه لم يستحق خسارته القاسية الماضية".

وتعرض دبا الحصن لخسارة كبيرة أمام الشارقة 1-4، بعدما دفع ثمنا غاليا لطرد لاعبه الغيني إبراهيما سيسيه في الدقيقة 22.

وقال مدربه البرازيلي كايو زاناردي "لعبنا بشكل جيد، وبعد الطرد تأثرنا وأجرينا تغييرات عديدة وعدّلنا أسلوبنا. أعتقد أننا خرجنا بأفضل خسارة ممكنة بالنظر إلى الظروف التي عشناها".

ويأمل العين بطل آسيا أن يؤكد انطلاقته القوية باكتساحه ضيفه خورفكان 5-1، بينها ثلاثية لهدافه التوغولي لابا كودجو، عندما يحل ضيفا على البطائح الجمعة.

وعلى الرغم من تألقه قاريا وإحرازه لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، عانى العين محليا وخرج خالي الوفاض من كافة البطولات، لكن عرضه أمام خورفكان أكد سعيه للمنافسة بقوة في بطولته المفضلة التي يحمل رقمها القياسي برصيد 14 لقبا.

وقال المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو: "سعيد جدا بمردود لابا وأهدافه الثلاثة. عندما نقدم مستويات جيدة سنحصد النتائج التي نريدها، لذا نعمل في الموسم على تقديم أداء ممتع ومقنع ويسعد جمهورنا".

- اختبار قوي للنصر -وعلى غرار العين، حقق النصر الفوز الأكبر في المرحلة الأولى بعدما تخطى مضيفه العروبة 5-1، لكنه سيكون أمام اختبار قوي عندما يستضيف الخميس بني ياس الفائز بمفاجأة على الجزيرة 2-0.

وطالب المدرب الهولندي ألفريد شرودر من لاعبي النصر "الاستمرار على نفس نهج مباراة العروبة لتحقيق الفوز الثاني الذي سيمنحنا ثقة كبيرة قبل توقف الدوري".

ويتوقف الدوري بسبب خوض منتخب الإمارات مباراتين أمام قطر وإيران في 6 و10 أيلول/سبتمبر على التوالي، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمسكيك وكندا.

ورأى شرودر الطامح إلى قيادة النصر للقبه الأول منذ 1986 أن "مباراة بني ياس ستكون مختلفة عن العروبة، شاهدت مباراته مع الجزيرة من المدرجات، وهو يملك لاعبين مميزين في جميع الخطوط".

ويستضيف الشارقة جاره كلباء بطموح الثأر من فقدانه لقبه بطلا لكأس الرابطة أمامه في الموسم الماضي بخسارته في ذهاب ربع النهائي 2-3 وإيابا 1-2.

وقال الروماني كوزمين أولارويو مدرب الشارقة "كل مواجهتنا مع كلباء في السنوات الأخيرة كانت قوية وفيها ندية كبيرة،وأتوقع مجددا مباراة صعبة جدا".

وتابع المدرب "قدمنا مباراة قوية في بداية الدوري (أمام دبا الحصن)، وأتمنى أن يعطينا ذلك دافعا قويا لمواصلة الانتصارات".

ويلعب الخميس أيضاً،الجزيرة بقيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة مع العروبة لتعويض سقوطه المفاجئ افتتاحا أمام بني ياس 0-2، فيما يحل الجمعة شباب الأهلي والوحدة ضيفين على عجمان وخورفكان على التوالي، بعدما حققا الفوز في المرحلة الأولى على البطائح 2-1 وعجمان 1-0.

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