«بينانس» تنفي لـ«البيان» تقييد أو تجميد حسابات الفلسطينيين

نفت منصة بينانس للعملات الرقمية الأخبار المتداولة على وسائل وبعض المواقع المتخصصة بالعملات الرقمية حول تقييد حسابات المستخدمين الفلسطينيين على المنصة.

وتواصلت «البيان» مباشرة بالشركة بعد تداول هذه الأخبار، التي أكدت لها عدم صحة هذه الأخبار قطعاً، مع تأكيد أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس»: «تم حظر عدد محدود فقط من حسابات المستخدمين المرتبطة بأموال غير مشروعة من إجراء المعاملات، إذ كانت هناك بعض التصريحات غير الصحيحة حول هذا الأمر».

وأضاف تينغ: «بصفتنا بورصة عالمية للعملات المشفرة، فإننا نلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال المقبولة دولياً، تماماً مثل أي مؤسسة مالية أخرى، سنستمر في تثقيف المستخدمين حول كيفية إجراء المعاملات بأمان على منصتنا».

وتابع: «والأهم من ذلك، نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة».

وكانت أخبار تقييد الحسابات الفلسطينية على منصة بينانس قد انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المواقع المهمة مثل منصة «كوين ماركيت كاب» والتي تعتبر من أهم المنصات العالمية الخاصة بالعملات الرقمية.

وبحسب الخبر المنشور على منصة «كوين ماركت» كاب قبل ساعات عدة، «قامت Binance، أخيراً بتقييد الوصول إلى العديد من المستخدمين الفلسطينيين، وقد أثار هذا القرار، الذي جاء بناءً على توجيه من قوات الدفاع الإسرائيلية، قلقاً ملحوظاً في المشهد الدولي للعملات المشفرة».

ونقلت المنصة عن راي يوسف، المؤسس المشارك لشركة Paxful والرئيس التنفيذي لشركة Noones، الخبر في 26 أغسطس عبر «X» (تويتر سابقاً).

ووفقاً ليوسف، جمدت Binance حسابات وأموال جميع المستخدمين الفلسطينيين، وذكر أن هذا تم بناءً على توجيه من جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي التزمت به Binance دون السماح بالاستئناف.

وأشار يوسف إلى أن رسالة من المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب كانت محورية في القرار، تسمح الرسالة، التي وقعها بول لانديس في نوفمبر 2023، بمصادرة الممتلكات، بما في ذلك العملات المشفرة، المرتبطة بالمنظمات التي تعتبر إرهابية.

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