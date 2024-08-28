مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الحملات السابقة لم تحقق نتيجة، وقررنا أن نفعل شيئا يغير الواقع بالضفة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن المؤسسة الأمنية أن "الحملات السابقة لم تحقق نتيجة، وقررنا أن نفعل شيئا يغير الواقع بالضفة، ولا نريد أن تصبح الضفة جبهة تعرقلنا من القتال في غزة ولبنان".

وشدّد المسؤولون الأمنيون في الاحتلال الإسرائيلي أن مسألة العبوات الناسفة هي التي كانت المحرّك الأساسي لإطلاق العملية الجارية الآن، وخصّوا بالذكر عملية تل أبيب، وخطورة العبوات الناسفة التي تشكل تهديدا، بحسب ادعاء الاحتلال.

وأشارت إذاعة الجيش الاسرائيلي إلى أن بعد عملية "البيت والحديقة" التي شنّ فيها الاحتلال عدوانا على مخيم جنين قبل الحرب على غزة، استخلصوا العبر وحاصروا المستشفيات في محيط المخيمات في جنين وطولكرم.

وزعم مسؤولون أمنيون للإذاعة، أن "جيش الاحتلال 'لا ينوي' إخلاء السكان في المناطق التي تدور فيها العملية، ومع ذلك من يريد الإخلاء بقراره سنفسح المجال".

وادعت إذاعة الجيش أن "لواءين من الجيش 'منشيه' و'كفير'، يعملان كل لواء في منطقة، والهدف من ذلك هو ملء المنطقة بالجنود لإجبار المخربين على القتال ومنعهم من الهروب".