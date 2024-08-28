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سعيد حارب يشيد بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة الإماراتية

8/28/2024 5:14:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن أسمى آيات التهاني والشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وذلك تقديراً لدعمها ورعايتها المتواصلة للمرأة الإماراتية.

وفي كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في 28 أغسطس تحت شعار "نتشارك للغد"، أشاد سعيد حارب بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تحقيق المكاسب والإنجازات الوطنية.

وأكد أن الدعم والرعاية التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن وصنع مستقبله الزاهر.

واختتم حارب تصريحاته بالقول إن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على الجهود المستمرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في صنع الغد المشرق للوطن.

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