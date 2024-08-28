محمد هزام الظاهري: ابنة الإمارات بلغت أعلى مراتب النجاح محلياً وخارجياً

أكد سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ابنة الإمارات حققت إنجازات باهرة في مختلف المجالات، وبلغت أعلى مراتب النجاح على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والقيادة الرشيدة.

وأشار الظاهري إلى أن هذا التميز والنجاح ما كان ليُحقق لولا الرعاية الكريمة من "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.



وأضاف أن دور سموها كان حاسماً في تمكين المرأة الإماراتية ودفعها لتحقيق إنجازات نوعية تعكس مكانتها الرائدة في المجتمع.

وأوضح الظاهري أن اتحاد الكرة يحتفل كل عام بيوم المرأة الإماراتية بفخر واعتزاز، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه الإماراتيات في مجالات الإدارة، التحكيم، والملاعب الرياضية.



وأكد أن الاتحاد يعتز بوجود نخبة من النساء الإماراتيات اللواتي يقدمن أداءً متميزاً ويساهمن بشكل فعال في تطور الرياضة الإماراتية.

وعبّر الظاهري عن فخره بالدور الذي تقدمه نساء الإمارات في الحقول الرياضية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل المشرق للرياضة في الدولة.