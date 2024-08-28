محمد هزام الظاهري: ابنة الإمارات بلغت أعلى مراتب النجاح محلياً وخارجياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ابنة الإمارات حققت إنجازات باهرة في مختلف المجالات، وبلغت أعلى مراتب النجاح على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والقيادة الرشيدة.
وأشار الظاهري إلى أن هذا التميز والنجاح ما كان ليُحقق لولا الرعاية الكريمة من "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأضاف أن دور سموها كان حاسماً في تمكين المرأة الإماراتية ودفعها لتحقيق إنجازات نوعية تعكس مكانتها الرائدة في المجتمع.
وأوضح الظاهري أن اتحاد الكرة يحتفل كل عام بيوم المرأة الإماراتية بفخر واعتزاز، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه الإماراتيات في مجالات الإدارة، التحكيم، والملاعب الرياضية.
وأكد أن الاتحاد يعتز بوجود نخبة من النساء الإماراتيات اللواتي يقدمن أداءً متميزاً ويساهمن بشكل فعال في تطور الرياضة الإماراتية.
وعبّر الظاهري عن فخره بالدور الذي تقدمه نساء الإمارات في الحقول الرياضية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل المشرق للرياضة في الدولة.
MENAFN28082024000110011019ID1108609743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.