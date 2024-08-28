أمل بوشلاخ: المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي وتشارك في مسيرة الازدهار

أكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، مستندة إلى الدعم الكبير من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت بوشلاخ إلى أن المرأة الإماراتية قد أصبحت نموذجاً يُحتذى به لنساء العالم، حيث تساهم بكل ثقة وإبداع في مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية لا تتردد في صناعة مستقبلها المشرق، معززة بدعم القيادة الرشيدة التي توفر لها البيئة المثلى للنجاح والتميز.

وفيما يتعلق بالمجال الرياضي، أكدت بوشلاخ أن المرأة الرياضية الإماراتية تلعب دوراً مهماً في اتحاد الكرة، حيث تساهم بشكل فاعل في الجوانب الإدارية والفنية والتحكيمية، وتُظهر تميزاً لافتاً في الملاعب الرياضية، مما يعكس قوة وإصرار المرأة الإماراتية على تحقيق الإنجازات.

وفي ختام حديثها، وجهت أمل بوشلاخ التهاني للمرأة الإماراتية بمناسبة يومها الوطني، مشيدة بدورها الريادي والمستمر تحت ظل القيادة الرشيدة، ومؤكدة أن المرأة الإماراتية ستظل رمزاً للعطاء والإبداع في جميع المجالات.