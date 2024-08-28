حمدان بن مبارك: المرأة الإماراتية منارة لنساء العالم

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المرأة الإماراتية أصبحت منارة لنساء العالم، مستندة إلى رؤية ودعم "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم 28 أغسطس، أشار معاليه إلى أن ابنة الإمارات قد أسست قاعدة صلبة انطلقت منها إلى فضاء المجد، بفضل تمكين المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت قدراتها على مر السنين، وأصبحت رمزاً للتميز والتألق على مستوى العالم، بفضل الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف حمدان بن مبارك أن المرأة الإماراتية لا تزال تحقق إنجازات مبهرة على الصعيدين المحلي والدولي، وتحظى بإشادات دولية مستمرة، مما يعكس دورها المؤثر في المجتمع ومسيرة البناء والتنمية.

وأشاد بالدور الرائع الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، معبراً عن اعتزازه بإنجازاتها المتواصلة.

واختتم معاليه بتوجيه التحية والتقدير لابنة الإمارات التي تواصل شق طريقها بثقة كبيرة نحو المستقبل، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل تحلق في سماء العطاء والإبداع، بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.