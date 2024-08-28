دوري أبطال أوروبا 2024.. توسع في الفرق والمباريات وجوائز مالية ضخمة

حقبة جديدة في الأوروبية للأندية تبدأ الخميس، حين تُسحب قرعة دوري أبطال أوروبا الموسّعة التي تشهد تغييرا في النظام، وذلك في مدينة موناكو الفرنسية.

يروّج الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" لـ“مستقبل جديد ومثير" في القارة، حيث ستلعب المزيد من الفرق عددا أكبر من المباريات، وسيكون هناك ارتفاعا في قيمة الجوائز.

ويحتاج "ويفا" إلى توليد الزخم حول النظام الجديد، لأن هناك خطرا، في البداية على الأقل،أن يجد المشجعون هذا النظام مربكا مقارنة بالنموذج القديم.

على مدار الـ 21 عاما الماضية، كان دوري أبطال أوروبا يتكوّن من مرحلة مجموعات تضم 32 ناديا مقسمة إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق، يلعب كل فريق ست مباريات ذهابا وإيابا. الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية.

وتضم النسخة الجديدة 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي ستتأهل إلى دور الـ 16، في حين ستتقدم الفرق الـ 16 التالية إلى جولة فاصلة وسيخرج الباقون من دون أن يشاركوا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كما كان يحصل سابقا.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه في المرحلة الأولى، كما لا يُمكن لفريق أن يواجه أكثر من فريقين من دوري واحد.

وقُّدم هذا النظام الجديد في ظل تهديد من أكبر الأندية الأوروبية بالانفصال وتشكيل دوري السوبر الخاص بها.

ويأمل "ويفا" أن يكون هذا النظام حلا لمشكلة عدم التوازن التنافسي في اللعبة، والتي جعلت مرحلة المجموعات أكثر توقعا.

يقول الاتحاد "النظام الجديد سيقدّم توازنا تنافسيا أفضل بين جميع الفرق، مع إمكانية لكل فريق أن يلعب ضد منافسين على مستوى تنافسي مشابه خلال مرحلة الدوري".

- المكافآت المالية -ما لن تعالجه التغييرات بالتأكيد هي المخاوف من كثرة المباريات وتأثيرها السلبي على الأداء.

ازدياد عدد المباريات وتسبُّبه بنقص فترات الراحة للاعبين كان من الأسباب التي جعلت العديد من المباريات في كأس أوروبا 2024 مخيبة للآمال.

وسيشمل دوري أبطال أوروبا، في موسم من المقرر أن ينتهي أيضا بنسخة موسّعة من مونديال الأندية، 144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما يعني ارتفاعا من 96 مباراة سابقا.

وسترتفع المكافآت المالية حيث يصل إجمالي جوائز البطولة بنسبة تقارب 25% ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار).

ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.

وكان ريال مدريد الإسباني آخر المتوّجين باللقب على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ رفع الكأس للمرة السادسة في آخر 11 عاما.

ويأمل نادي العاصمة مدريد بلوغ المباراة النهائية في ميونيخ في 31 أيار/مايو 2025 والحفاظ على اللقب بعد استقدام النجم الفرنسي كيليان مبابي.

- الوافدون الجدد -سيشمل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عددا من الوافدين الجدد مثل جيرونا الإسباني، في حين يشارك بولونيا الإيطالي في البطولة الأعرق لأول مرة منذ 60 عاما.

وستكون هذه المشاركة الأولى لبريست الفرنسي أيضا الذي لم يسبق له خوض غمار أي بطولة أوروبية في السابق، إذ استفاد من المقعد الإضافي الذي حصلت عليه فرنسا باعتبارها الدوري المصنف خامسا في أوروبا.

وسيلجأ "ويفا" إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى جانب السحب اليدوي كما جرت العادة، وذلك لأن السحب اليدوي سيستغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وستُجرى قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ الجمعة. يشارك في كل مسابقة 36 ناديا.