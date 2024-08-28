قرعة غير مسبوقة للبطولات الأوروبية بنظامها الجديد

يجرى الاتحاد الأوروبي (يويفا) غدا الخميس وبعد غد الجمعة قرعة بطولات الأندية القارية (دوري الأبطال، الأوروبي، دوري المؤتمر).

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الخميس، في موناكو، فيما تقام قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بعد غد الجمعة.

ويشهد الموسم الأوروبي الجديد إقامته بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقا في كل مسابقة من المسابقات الثلاث.

ففي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر سيخوض كل فريق ثماني (أربع مباريات على ارضه وأربع مباريات خارج أرضه)، فيما سيخوض الفريق المشارك في بطولة دوري المؤتمر ست مباريات (ثلاث مباريات على ارضه وثلاث مباريات خارجها).

أكبر تغيير ستشهده البطولات الثلاث هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ 36 فريقا بدلا من 32 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ 16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ 25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، حيث سيتم وضعه في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، حيث سيضم كل وعاء 9 فرق. وعقب سحب الورقة الخاصة بالريال (على سبيل المثال) سيتم بعد ذلك سحب فريقين من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على أرض الفريق وأربعة خارجها.

وفي دوري المؤتمر سيتم تصنيف الفرق في ستة أوعية بحيث يتم سحب فريق من الوعاء الأول وفريق من الأوعية الستة ويتم تقسيم المباريات مابين ثلاثة على أرضه وثلاثة خارجها.

وفي مرحلة الدوري لا يمكن لأي فريق أن يواجه فريق من نفس البلد، ولكن يمكن لفريق أن يواجه فريقين مختلفين من دولة واحدة كحد أقصى.

في كل مسابقة، كل الفرق الـ 36 سيتم سحبها يدويا. لكل فريق يتم سحبه يدويا، سيقوم برنامجا آليا بسحب منافسيه بشكل عشوائي، وسيتم الكشف عنهم على الشاشة في قاعة السحب وعلى التلفاز. كما سيحدد البرنامج أيضا المباريات التي سيخوضها الفريق على أرضه وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ القرعة بالسحب من الوعاء الأول، حيث سيتم تعيين المنافسين لكل الفرق، واحدا تلو الآخر، وسيتم السحب من كل وعاء بترتيب تنازلي حتى يتم تعرف كل فريق على منافسه.

رغم أن الفرق ستتعرف على منافسيها مع نهاية السحب، فإن قائمة المباريات مع تواريخ المباريات وأوقات انطلاقها سيتم وضعها لاحقا وإعلانها يوم السبت 31 آب/أغسطس، لضمان عدم وجود تعارض في التقويم بين المسابقات.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية يومي 1 و2 تشرين الأول أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 22 و23 من ذات الشهر.

ويشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 5 و6 و26 و27.

وتقام الجولة السادسة يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 21 و22 كانون الثاني/يناير 2025، فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 29 كانون الثاني/يناير.



وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ 16 يومي 11 و 12 شباط/فبراير المقبل فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر، فيما تقام مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 4 و5 آذار/مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من ذات الشهر.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 8و9 نيسان/أبريل فيما تقام مباريات الإياب يومي15 و16 نيسان/أبريل.

وتقام مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي يومي 29 و30 نيسان/أبريل فيما تقام مباراتي الإياب يومي 6 و7أيار/مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 أيار/مايو على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني.

في المقابل تقام مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي يومي 25 و26 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الثانية يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يوم 24 من ذات الشهر.

وتقام الجولة الرابعة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تقام الجولة الخامسة يوم 28 من ذات الشهر.

وتقام الجولة السادسة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 23 و30 كانون الثاني/يناير 2025.

وتقام مباريات الملحق المؤهل لدور الـ 16 يومي 13 و20 شباط/فبراير المقبل، فيما تقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و13 آذار/مارس المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و17 نيسان/أبريل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 1 و8 أيار/مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 21 أيار/مايو على ملعب سان ماميس، معقل فريق أتلتيك بلباو.

في المقابل تبدأ مباريات الجولة الأولى بدوري المؤتمر الأوروبي يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الثانية يوم 24 تشرين الأول.

وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الرابعة يوم 24 من ذات الشهر.

وتقام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 12 و19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات الملحق المؤهل لدور الـ 16 يومي 13 و20 شباط/فبراير المقبل، فيما تقام مباريات دور الـ16 يومي و6 و13 آذار/مارس، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و17 نيسان/أبريل المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 1 و8 أيار/مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 28 أيار/مايو على ملعب فروتسواف في بولندا.