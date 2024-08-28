مامارداشفيلي يوقع مع ليفربول.. الحارس الجورجي يصل أنفيلد في 2025

تعاقد ليفربول بطل الإنجليزي 19 مرة، مع حارس جورجيا الأوّل، جورجي مامارداشفيلي، قادما من فالنسيا الإسباني، على أن ينتقل إلى "أنفيلد" في الموسم المقبل وفقا لما أعلنه النادي.

ولمع اسم مامارداشفيلي في كأس أوروبا الأخيرة التي استضافتها ألمانيا، وذلك في مشاركته الأولى ضمن بطولة كبرى، حيث لعب دورا هاما في بلوغ منتخب بلاده ثمن النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا حاملة اللقب.

وقال النادي الإنجليزي

في بيان "توصّل ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال جورجي مامارداشفيلي، بشرط الحصول على تصريح عمل والبطاقة الدولية، حيث من المقرر أن ينتقل حارس مرمى فالنسيا إلى أنفيلد قبل موسم 2025-2026".

وأضاف "أتم الريدز صفقة مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ستبقيه في إسبانيا مع فريق لوس تشي (فالنسيا) حتى نهاية الموسم الحالي قبل الانتقال إلى ميرسيسايد الصيف المقبل".

وسيدفع ليفربول نحو 34 مليون دولار بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافات وفقا للتقارير.

وكان البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الأوّل كشف هذا الأسبوع أنه رفض عروضا مغرية من السعودية.

ويرتبط بيكر بعقد مع الـ“ريدز" حتى عامين مقبلين لكنه دعم صفقة التعاقد مع مامارداشفيلي.

قال لصحيفة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن النادي يحتاج إلى أن يتحضّر للمستقبل. لن نبقى للأبد هنا".

وتابع "أعتقد أنها كانت فكرة جيدة، كنت أعلم بشأن (مامارداشفيلي) قبل الإعلان عن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه رسالة جيدة لي لأن النادي يهتم بشأني على ما أعتقد".