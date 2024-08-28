داني أولمو يحقق بداية مثالية مع برشلونة ويسجل في مباراته الأولى

قال داني أولمو وسط برشلونة إنه سعيد بمشاركته الأولى مع الفريق القطالوني بعدما نزل بديلا لتسجيل هدف الفوز 2-1 على مضيفه رايو فايكانو الدرجة الأولى الإسباني اليوم الثلاثاء.

ومنذ انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج هذا الصيف، انتظر أولمو مباراتين حتى تمكن برشلونة تسجيله بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة لرابطة الإسباني.

لكن أولمو قال إن ظهوره الأول مع الفريق استحق الانتظار، مشيرا إلى أن عودته إلى النادي، الذي نشأ في صفوف أكاديميته للناشئين قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب في سن 16 عاما، كانت أفضل مما توقع.

وأبلغ أولمو منصة (دازون) اليوم الثلاثاء "كنت أتطلع لمباراتي الأولى منذ وقت طويل وكانت ولا أروع.

"لم يفز برشلونة هنا منذ سنوات، إنه ملعب صعب لذا فإن النتيجة النهائية لا مثيل لها.

"كان شعورا رائعا، كنت أتطلع فعلا لهذه المباراة. اليوم، خضتها أخيرا، أنا سعيد جدا لأنني ساعدت الفريق والأفضل من ذلك أنني سجلت هدفا. أنا سعيد".

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين أمام فياريال. ويستضيف بلد الوليد يوم السبت المقبل.

