داني أولمو يحقق بداية مثالية مع برشلونة ويسجل في مباراته الأولى

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال داني أولمو لاعب وسط برشلونة إنه سعيد بمشاركته الأولى مع الفريق القطالوني بعدما نزل بديلا لتسجيل هدف الفوز 2-1 على مضيفه رايو فايكانو بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
ومنذ انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج هذا الصيف، انتظر أولمو مباراتين حتى تمكن برشلونة تسجيله بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.
لكن أولمو قال إن ظهوره الأول مع الفريق استحق الانتظار، مشيرا إلى أن عودته إلى النادي، الذي نشأ في صفوف أكاديميته للناشئين قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب في سن 16 عاما، كانت أفضل مما توقع.
وأبلغ أولمو منصة (دازون) اليوم الثلاثاء "كنت أتطلع لمباراتي الأولى منذ وقت طويل وكانت ولا أروع.
"لم يفز برشلونة هنا منذ سنوات، إنه ملعب صعب لذا فإن النتيجة النهائية لا مثيل لها.
"كان شعورا رائعا، كنت أتطلع فعلا لهذه المباراة. اليوم، خضتها أخيرا، أنا سعيد جدا لأنني ساعدت الفريق والأفضل من ذلك أنني سجلت هدفا. أنا سعيد".
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين أمام فياريال. ويستضيف بلد الوليد يوم السبت المقبل.
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