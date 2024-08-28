هاري كين ينال الحذاء الذهبي بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ (صور)

(MENAFN
- Al-Bayan)
استلم مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي لكرة القدم خلال حفل في بافاريا الثلاثاء.
سجّل كين
36 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الألماني، أكثر من أي لاعب آخر في القارة العجوز.
وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الانكليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كين
لم يفز قط بالجائزة.
وقال كين
"إنه شعور رائع".
وتابع "الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة.
"أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".
ولا يزال كاين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.
ولم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من الفوز بأي لقب في موسمه الاول مع العملاق البافاري، وهي كانت المرة الاولى التي يعجز فيها بايرن عن الفوز بلقب منذ العام 2012.
MENAFN28082024000110011019ID1108609735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.