هاري كين ينال الحذاء الذهبي بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ (صور)

استلم مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي خلال حفل في بافاريا الثلاثاء.

سجّل كين

36 هدفا في الموسم الماضي من الألماني، أكثر من أي آخر في القارة العجوز.

وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الانكليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كين

لم يفز قط بالجائزة.

وقال كين

"إنه شعور رائع".

وتابع "الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة.

"أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".

ولا يزال كاين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.

ولم يتمكن قائد منتخب إنجلترا من الفوز بأي لقب في موسمه الاول مع العملاق البافاري، وهي كانت المرة الاولى التي يعجز فيها بايرن عن الفوز بلقب منذ العام 2012.