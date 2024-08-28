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الباسو تي يقتنص لقب كأس مهرجان منصور بن زايد بفارق نصف طول

8/28/2024 5:14:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز الجواد الهولندي "الباسو تي" للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وبقيادة كوب فاندربيك، لقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 2170 متراً.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ 16 للمهرجان العالمي، بحضور 40 ألف متفرج أمس على مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وانتزع "الباسو تي"، الفوز بفارق أقل من نصف طول عن المرشح الأول، الجواد "سوكو" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست.

وجاءت في المركز الثالث الفرس "فريدا" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وبقيادة فابي ليفيبفري.

وأعربت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان، عن سعادتها بالنجاح الكبير للفعالية، مشيرة إلى أنه من أكبر سباقات الموسم في بلجيكا؛ إذ شهد حضورا جماهيريا كبيرا يؤكد نجاحه وتميزه.

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