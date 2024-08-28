إطلاق سراح نائب رئيس الوزراء التايواني السابق بكفالة

أُطلق سراح نائب رئيس الوزراء التايواني السابق، تشنج وين-تسان، بكفالة قيمتها 28 مليون دولار تايواني (877 ألفاً و380 دولاراً أمريكياً)، في منطقة تاويوان، اليوم، بعد توجيه اتهامات له بالفساد، أمس.

وكان تشنج محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، منذ أن اعتقلته السلطات في منطقة "تاويوان"، استناداً إلى أمر قضائي في 11 يوليو الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وقال ممثلو الادعاء إنه من شروط إطلاق سراحه أن يبقى نائب رئيس الوزراء السابق في مقر إقامته، ولا يتم السماح له بمغادرة البلاد لمدة ثمانية أشهر.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه يحظر عليه الاتصال بشهود عيان أو متهمين آخرين في القضية.

وإضافة إلى تشنج، فإنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين متورطين في القضية، بكفالة والذين كانوا محتجزين اليوم.

وكان مكتب المدعي العام لمنطقة تاويوان في تايوان، قد أعلن أمس، أنه تم توجيه الاتهام إلى نائب رئيس الوزراء السابق تشنج وين تسان بالفساد، على خلفية تلقيه رشوة بقيمة 5 ملايين دولار تايواني (156678 دولاراً أمريكياً) لتسهيل مشروع تنمية صناعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

يشار إلى أن تشنج شغل عقب مغادرة منصب عمدة تاويوان، منصب نائب رئيس الوزراء حتى مايو 2024، وبعدها عينه الرئيس التايواني الحالي لاي تشينج تي على رأس مؤسسة "ستريت إكستشينج فاونديشان".

وتعد المؤسسة منظمة شبه رسمية كلفتها حكومة تايوان بالتعامل مع الأمور الفنية التي تتعلق بالصين.