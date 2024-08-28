«الهوية والجنسية» تكشف تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».

وأكدت الهيئة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تمنح المخالفين خيارين: المغادرة أو تعديل الوضع، مشيرةً إلى أن استلام طلبات الخدمة يتم عن طريق الخدمات الذكية أو مراكز الخدمة (مراكز الطباعة).

وأوضحت أن المدة الزمنية المحددة لمغادرة الدولة بعد إتمام المخالف كل الإجراءات المطلوبة هي 14 يوماً، لافتةً إلى أن مراكز الخدمة ستعمل على استقبال الفئات المستفيدة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء.

وذكرت أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدولة الأجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة، موضحةً أنه تم تخصيص مراكز اتصال تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال استفسارات الجمهور على الرقم 600522222.

وأشارت إلى أنه تم توفير 20 لغة للإجابة عن استفسارات الجمهور، كما تم التواصل مع شركات الطيران المحلية التي أبدت استعدادها لتوفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة لدعم الحملة، مؤكدةً أن مهلة المخالفين تشمل جميع التأشيرات.

وبينت أن الفئات غير المستفيدة من المهلة (3 فئات): مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، حالات الإبعاد المقيَّدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكشفت أن ثمة 5 غرامات معفاة، هي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.

وذكرت أن الإعفاءات تشمل 5 رسوم، هي: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.

ولفتت إلى أنه يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان)، مشيرةً إلى أنه بالنسبة إلى جوازات السفر المفقودة يجب على المستفيد تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية أو تقديم طلب من خلال القيادات العامة للشرطة.

وأوضحت أن التبصيم يتم في حالة الرغبة في مغادرة الدولة، وفي حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، كما يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة

في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، لافتةً إلى أنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة ( لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق)، يتم إصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.