«الهوية والجنسية» تكشف تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».
وأكدت الهيئة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تمنح المخالفين خيارين: المغادرة أو تعديل الوضع، مشيرةً إلى أن استلام طلبات الخدمة يتم عن طريق الخدمات الذكية أو مراكز الخدمة (مراكز الطباعة).
وأوضحت أن المدة الزمنية المحددة لمغادرة الدولة بعد إتمام المخالف كل الإجراءات المطلوبة هي 14 يوماً، لافتةً إلى أن مراكز الخدمة ستعمل على استقبال الفئات المستفيدة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء.
وذكرت أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدولة الأجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة، موضحةً أنه تم تخصيص مراكز اتصال تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال استفسارات الجمهور على الرقم 600522222.
وأشارت إلى أنه تم توفير 20 لغة للإجابة عن استفسارات الجمهور، كما تم التواصل مع شركات الطيران المحلية التي أبدت استعدادها لتوفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة لدعم الحملة، مؤكدةً أن مهلة المخالفين تشمل جميع التأشيرات.
وبينت أن الفئات غير المستفيدة من المهلة (3 فئات): مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، حالات الإبعاد المقيَّدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشفت أن ثمة 5 غرامات معفاة، هي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
وذكرت أن الإعفاءات تشمل 5 رسوم، هي: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.
ولفتت إلى أنه يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان)، مشيرةً إلى أنه بالنسبة إلى جوازات السفر المفقودة يجب على المستفيد تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية أو تقديم طلب من خلال القيادات العامة للشرطة.
وأوضحت أن التبصيم يتم في حالة الرغبة في مغادرة الدولة، وفي حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، كما يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة
في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، لافتةً إلى أنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة ( لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق)، يتم إصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
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