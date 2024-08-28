مكتوم بن محمد: المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، المالية، أهمية الدور العظيم الذي تقوم به المرأة في بناء الوطن وتربية الأجيال.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن، وأنّ تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأن تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها».

وأضاف سموه: «تعلمت من سموّه أن المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن يساندها في جميع أدوارها، وأنّ النساء يصنعن العائلة والعائلة تصنع الوطن».