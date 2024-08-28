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محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في 33 مؤشر بملف المرأة

8/28/2024 5:14:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في 33 مؤشر بملف المرأة، معرباً عن تقديره وعرفانه للمرأة بوصفها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم، نحتفي بها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية، نحتفي بها في بيوتنا، وفي مؤسساتنا ووزاراتنا، وفي جهاتنا المدنية والعسكرية، ونحتفي بها في قطاعنا الخاص، ونحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة».

وأضاف سموه: «تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشر في ملف المرأة، منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي، وتتصدر في 42 مؤشر إقليمياً، والقادم أفضل بإذن الله».

وتابع سموه: «لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام، بل في كل الأيام والأعوام»

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