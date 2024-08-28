حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 8 (كونا) --
الثامن والعشرون من أغسطس
-----------------------
1973 - الكويت تنضم إلى بروتوكول تعديل المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة للعام 1961 الذي أعد في جنيف بتاريخ 25 مارس 1972.
1990 - النظام العراقي يعلن أن "الكويت أصبحت المحافظة التاسعة عشرة له" وأطلق اسما جديدا عليها هو (كاظمة) في محاولة منه لطمس هوية الكويت ووجودها التاريخي كدولة مستقلة وفرض واقع احتلاله.
2012 - رجال الإدارة العامة للإطفاء يسيطرون على حريق طال عشرة قوارب في (مسنات) سوق شرق.
2017 - شركة (إيكويت) الكويتية للبتروكيماويات تطلق شراكة مع مشروع (أمنية) لإعادة تدوير البلاستيك في مبادرة تهدف إلى حماية البيئة في البلاد والتقليل من النفايات عبر إعادة استخدام عبوات المياه البلاستيكية. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
MENAFN28082024000071011013ID1108609681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.