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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

8/28/2024 5:12:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 8 (كونا) --

الثامن والعشرون من أغسطس

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1973 - الكويت تنضم إلى بروتوكول تعديل المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة للعام 1961 الذي أعد في جنيف بتاريخ 25 مارس 1972.

1990 - النظام العراقي يعلن أن "الكويت أصبحت المحافظة التاسعة عشرة له" وأطلق اسما جديدا عليها هو (كاظمة) في محاولة منه لطمس هوية الكويت ووجودها التاريخي كدولة مستقلة وفرض واقع احتلاله.

2012 - رجال الإدارة العامة للإطفاء يسيطرون على حريق طال عشرة قوارب في (مسنات) سوق شرق.

2017 - شركة (إيكويت) الكويتية للبتروكيماويات تطلق شراكة مع مشروع (أمنية) لإعادة تدوير البلاستيك في مبادرة تهدف إلى حماية البيئة في البلاد والتقليل من النفايات عبر إعادة استخدام عبوات المياه البلاستيكية. (النهاية)

م ب ر / ن س ن


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