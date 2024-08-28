سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 58 سنتا ليبلغ 46ر80 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 46ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 88ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 55ر79 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 53ر75 دولار.
وخفض خبراء بنكي (غولدمان ساكس) و(مورغان ستانلي) أمس توقعاتهما لأسعار النفط الخام في عام 2025 حيث تشير توقعات (غولدمان ساكس) إلى أن متوسط سعر برميل النفط الخام سيبلغ 77 دولارا للبرميل في العام المقبل فيما تشير توقعات (مورغان ستانلي) إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 75 و78 دولارا.
وأظهرت بيانات اقتصادية أمس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1ر0 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثاني.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 7ر2 مليون برميل. (النهاية) خ م / ن و ف
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