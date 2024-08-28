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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 58 سنتا ليبلغ 46ر80 دولار

8/28/2024 5:12:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 8 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 46ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 88ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 55ر79 دولار للبرميل في حين انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 53ر75 دولار.

وخفض خبراء بنكي (غولدمان ساكس) و(مورغان ستانلي) أمس توقعاتهما لأسعار النفط الخام في عام 2025 حيث تشير توقعات (غولدمان ساكس) إلى أن متوسط سعر برميل النفط الخام سيبلغ 77 دولارا للبرميل في العام المقبل فيما تشير توقعات (مورغان ستانلي) إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 75 و78 دولارا.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1ر0 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثاني.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 7ر2 مليون برميل. (النهاية) خ م / ن و ف




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