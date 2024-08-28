9 شهداء في عدوانين للاحتلال الاسرائيلي على مدينتي (طوباس) و(جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 28 - 8 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن تسعة شبان فلسطينيين استشهدوا في عدوانين منفصلين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي (طوباس) و(جنين) في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان سبعة فلسطينيين استشهدوا فيما سجل عدد من الاصابات جراء عدوان نفذه الاحتلال على مخيم (الفارعة) في (طوباس).
وأوضحت ان فلسطينيين اثنين استشهدا واصيب ثلاثة اخرون في عدوان آخر لقوات الاحتلال على (جنين).
ومن جانبها ذكرت مصادر محلية ان الاحتلال استهدف باستخدام طائرة مسيرة مجموعة من الشبان في مخيم (الفارعة) بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة للمخيم ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول الى الموقع الذي تعرض للقصف.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت مركبة جنوب مدينة (جنين) ما ادى الى استشهاد شابين واصابة اخرين.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية هي الاوسع منذ عملية (السور الواقي) التي نفذها عام 2002 وأعاد خلالها احتلال المدن الفلسطينية التي انسحب منها بموجب اتفاق (اوسلو) للسلام.
ودعت الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية إلى الخروج الى ساحات المدن ظهر اليوم احتجاجا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. (النهاية) ن ق / ط م ا
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