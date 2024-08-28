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9 شهداء في عدوانين للاحتلال الاسرائيلي على مدينتي (طوباس) و(جنين)

8/28/2024 5:12:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 8 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن تسعة شبان فلسطينيين استشهدوا في عدوانين منفصلين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي (طوباس) و(جنين) في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان سبعة فلسطينيين استشهدوا فيما سجل عدد من الاصابات جراء عدوان نفذه الاحتلال على مخيم (الفارعة) في (طوباس).

وأوضحت ان فلسطينيين اثنين استشهدا واصيب ثلاثة اخرون في عدوان آخر لقوات الاحتلال على (جنين).

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية ان الاحتلال استهدف باستخدام طائرة مسيرة مجموعة من الشبان في مخيم (الفارعة) بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة للمخيم ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول الى الموقع الذي تعرض للقصف.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت مركبة جنوب مدينة (جنين) ما ادى الى استشهاد شابين واصابة اخرين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية هي الاوسع منذ عملية (السور الواقي) التي نفذها عام 2002 وأعاد خلالها احتلال المدن الفلسطينية التي انسحب منها بموجب اتفاق (اوسلو) للسلام.

ودعت الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية إلى الخروج الى ساحات المدن ظهر اليوم احتجاجا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. (النهاية) ن ق / ط م ا


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