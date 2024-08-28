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إقلاع ثامن طائرة من الجسر الجوي الكويتي بـ33 طنا من المواد الغذائية والدوائية والخيام لنازحي السودان

8/28/2024 5:12:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري



الكويت - 28 - 8 (كونا) -- أقلعت الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان محملة بـ 33 طنا من المواد الغذائية والدوائية ومجموعة خيام إيوائية بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان.
وقال المدير العام لـ(الكويتية للإغاثة) عبدالعزيز العبيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع اليوم الأربعاء إن الرحلة الإغاثية عبر الجسر الجوي الكويتي إلى السودان تأتي ضمن حملة (فزعة للسودان) التي أطلقتها (الكويتية للإغاثة) بالاشتراك مع الجمعيات الأعضاء بمجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(عبدالله النوري) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية).

وأضاف العبيد أن الرحلة الثامنة تأتي بدعم مشترك بين جمعيتي (الكويتية للإغاثة) و(عبدالله النوري) وتشتمل على 33 طنا من الاحتياجات الملحة والعاجلة للأشقاء المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات الاجتماعية هناك مبينا أنها عبارة عن 30 طنا من المواد الغذائية الأساسية للأسر المتضررة ونحو 3 أطنان مستحضرات دوائية تلبي أساسيات الوقاية الصحية للنازحين إلى جانب 99 خيمة لإيواء النازحين.

ولفت إلى مأساوية الوضع في السودان بسبب استمرار النزاعات هناك مع غياب الأمن والاستقرار وما ترتب على ذلك من ازدياد في طلب توفير الاحتياجات الإنسانية من أطعمة وأدوية وخيام وغيرها بسبب السيول والفيضانات التي ضربت شمال السودان وتسببت بمقتل وإصابة العشرات وتدمير آلاف المنازل وتشريد أصحابها قبل نحو أسبوعين.

من جهته قال المدير العام لجمعية (النوري الخيرية) وليد السيف لـ(كونا) إن استمرار الرحلات الجوية عبر الجسر الجوي الكويتي إلى جانب تسيير السفن البحرية لإغاثة الاشقاء السودانيين من شأنهما المساهمة في زيادة فرص الأهالي المتضررين جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات هناك في بقائهم على قيد الحياة لا سيما توافر الاحتياجات الأساسية المتنوعة وايصالها بوقت قياسي.

وأعرب السيف عن اعتزازه والجمعيات والهيئات الكويتية بالتوجيهات السامية بتسيير الطائرات الإغاثية عبر الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء السودانيين والجهود المبذولة من الجهات الرسمية المشرفة والداعمة ومنها وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية الكويتية.

وثمن دور الجمعيات والهيئات الكويتية الـ8 المشتركة بحملة (فزعة للسودان) لاسهامها في ريادة ورفع اسم البلاد في ميدان العمل الانساني العالمي. (النهاية) س ل م / ن و ف


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