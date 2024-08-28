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دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

8/28/2024 5:12:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان بجنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء.

وإذ عبرت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - عن موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب بجميع أنواعه لتؤكد على وقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت عن مواساة دولة الكويت وتعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وإلى أسر الضحايا ودعواتها للمصابين بالشفاء العاجل. (النهاية) ن م ع / ن و ف


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