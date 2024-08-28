دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان بجنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء.
وإذ عبرت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - عن موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب بجميع أنواعه لتؤكد على وقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
وأعربت عن مواساة دولة الكويت وتعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وإلى أسر الضحايا ودعواتها للمصابين بالشفاء العاجل. (النهاية) ن م ع / ن و ف
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