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وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية

8/28/2024 5:12:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 8 (كونا) -- تبحث أعمال الدورة ال50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي والتي تبدأ بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي) غدا الخميس عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس الشريف الى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.

وتعقد الدورة التي تستمر يومين تحت شعار (تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن) لبحث العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل الإعلامية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.

ومن المقرر ان يلقي الامين العام للمنظمة حسين طه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري يستعرض فيها مواقف وجهود المنظمة إزاء قضايا العالم الإسلامي والأزمات الماثلة وذلك في ضوء تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في فلسطين ولاسيما قطاع غزة وتصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط جراء ذلك.

ومن المقرر أيضا ان يستعرض التقرير الذي سيقدمه الامين العام مبادرات ومشاريع وجهود المنظمة منذ انعقاد الدورة التاسعة والأربعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط في مارس 2023 سعيا لمتابعة تنفيذ قرارات تلك الدورة في شتى المجالات التي تضطلع بها المنظمة.

يذكر أن انعقاد مجلس وزراء الخارجية في دورته ال50 في ياوندي يتزامن مع الذكرى ال50 لانضمام الكاميرون إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1974. (النهاية) ف ن / ط م ا




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