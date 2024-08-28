وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 28 - 8 (كونا) -- تبحث أعمال الدورة ال50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي والتي تبدأ بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي) غدا الخميس عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس الشريف الى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.
وتعقد الدورة التي تستمر يومين تحت شعار (تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن) لبحث العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل الإعلامية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.
ومن المقرر ان يلقي الامين العام للمنظمة حسين طه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري يستعرض فيها مواقف وجهود المنظمة إزاء قضايا العالم الإسلامي والأزمات الماثلة وذلك في ضوء تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في فلسطين ولاسيما قطاع غزة وتصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط جراء ذلك.
ومن المقرر أيضا ان يستعرض التقرير الذي سيقدمه الامين العام مبادرات ومشاريع وجهود المنظمة منذ انعقاد الدورة التاسعة والأربعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط في مارس 2023 سعيا لمتابعة تنفيذ قرارات تلك الدورة في شتى المجالات التي تضطلع بها المنظمة.
يذكر أن انعقاد مجلس وزراء الخارجية في دورته ال50 في ياوندي يتزامن مع الذكرى ال50 لانضمام الكاميرون إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1974. (النهاية) ف ن / ط م ا
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