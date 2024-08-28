الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو عند 340ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 304ر0 دينار واستقر سعر صرف اليورو عند مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 403ر0 دينار بنسبة 41ر0 في المئة وارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 361ر0 دينار بنسبة 44ر0 في المئة فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية) س ص ش / ن و ف
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