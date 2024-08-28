اليابان تصدر تحذير طوارئ مع اقتراب إعصار قوي من جنوب البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 28 - 8 (كونا) -- أصدرت اليابان اليوم الأربعاء تحذير طوارئ من هبوب رياح قوية غير مسبوقة جنوب البلاد مع اقتراب إعصار قوي من اليابسة.
ودعا مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي في طوكيو إلى توخي الحذر واتباع أقصى درجات التأهب في ضوء التوقعات بهبوب رياح قوية وارتفاع المد والجزر مع اقتراب الاعصار (شانشان) من إقليم (كاغوشيما) جنوب غرب اليابان.
وحث المسؤول على إجلاء السكان من المناطق التي يشملها التحذير في إقليم (كاغوشيما) الذي يبعد حوالي 1300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.
وقال "من المتوقع هبوب رياح قوية للغاية ما قد يتسبب في انهيار بعض المنازل.. من المهم إجلاء السكان قبل أن تبدأ العاصفة في الهبوب من المناطق التي من المتوقع أن تغمرها مياه المد العالي أو المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية.. يرجى اتخاذ قرار الإجلاء على الفور".
وفي بيان اصدرته الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار العاشر هذا الموسم كان يتحرك على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب جزيرة ياكوشيما قبالة (كاغوشيما).
وأضافت أن الإعصار يتحرك ببطء نحو الشمال مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة مشيرة إلى أنه قد يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو جنوب البلاد غدا الخميس.
وألغت شركات الطيران أكثر من 190 رحلة حتى بعد ظهر اليوم معظمها من مطارات جزيرة كيوشو واليها ما أثر على حوالي 10 آلاف مسافر.
وقالت شركة (كيوشو) لخدمات السكك الحديدية اليابانية إنها تخطط لإلغاء أو تقليص خدمات القطارات اعتبارا من وقت لاحق من اليوم. (النهاية) م ك / ط م ا
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