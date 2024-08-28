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اليابان تصدر تحذير طوارئ مع اقتراب إعصار قوي من جنوب البلاد

8/28/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 8 (كونا) -- أصدرت اليابان اليوم الأربعاء تحذير طوارئ من هبوب رياح قوية غير مسبوقة جنوب البلاد مع اقتراب إعصار قوي من اليابسة.

ودعا مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي في طوكيو إلى توخي الحذر واتباع أقصى درجات التأهب في ضوء التوقعات بهبوب رياح قوية وارتفاع المد والجزر مع اقتراب الاعصار (شانشان) من إقليم (كاغوشيما) جنوب غرب اليابان.

وحث المسؤول على إجلاء السكان من المناطق التي يشملها التحذير في إقليم (كاغوشيما) الذي يبعد حوالي 1300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.

وقال "من المتوقع هبوب رياح قوية للغاية ما قد يتسبب في انهيار بعض المنازل.. من المهم إجلاء السكان قبل أن تبدأ العاصفة في الهبوب من المناطق التي من المتوقع أن تغمرها مياه المد العالي أو المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية.. يرجى اتخاذ قرار الإجلاء على الفور".

وفي بيان اصدرته الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار العاشر هذا الموسم كان يتحرك على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب جزيرة ياكوشيما قبالة (كاغوشيما).

وأضافت أن الإعصار يتحرك ببطء نحو الشمال مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا في الساعة مشيرة إلى أنه قد يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو جنوب البلاد غدا الخميس.

وألغت شركات الطيران أكثر من 190 رحلة حتى بعد ظهر اليوم معظمها من مطارات جزيرة كيوشو واليها ما أثر على حوالي 10 آلاف مسافر.

وقالت شركة (كيوشو) لخدمات السكك الحديدية اليابانية إنها تخطط لإلغاء أو تقليص خدمات القطارات اعتبارا من وقت لاحق من اليوم. (النهاية) م ك / ط م ا




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