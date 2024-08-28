17 وزيرة في مسيرة الحياة السياسية بالكويت.. دور ريادي وفاعل في تعزيز مسيرة التنمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
(تقرير)
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- شهدت مسيرة الحياة السياسية في الكويت خلال العشرين عاما الماضية تعيين 17 وزيرة
أسندت لهن حقائب وزارية عدة أثبتن خلالها صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة بجدارتهن المتميزة ودورهن الريادي والفاعل في تعزيز عملية التنمية في البلاد.
ومنذ 14 يونيو العام 2005 الذي شهد تعيين أول وزيرة في البلاد حتى اليوم توالى حضور المرأة الكويتية في الحكومات المتتابعة محققة إنجازات عديدة في الوزارات التي تولتها لتؤكد مكانتها الفاعلة وتترك بصمات واضحة في المناصب التي تبوأتها وتواكب التطورات الحاصلة في المنظومة التشريعية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
ولم تأت مسيرة نجاح المرأة الكويتية في المناصب المختلفة من فراغ بل كانت ثمرة سياسات رشيدة استمرت على مدار العقود الماضية إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تمكينها وتعزيز مكانتها باعتبارها جزءا أساسيا وأصيلا من المجتمع ومفتاحا للتقدم والنمو ومثالا يحتذى في التطور والكفاح في جميع المجالات.
وخلال العقود الماضية شغلت المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة ودبلوماسية إضافة إلى انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة كما أثبتت مكانتها المتميزة في القطاع الخاص فتبوأت مناصب متعددة محليا وإقليميا وعالميا.
ومع صدور مرسوم أميري يوم الأحد الماضي يقضي بتعيين نورة الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تكون الحكومات الكويتية الـ46 التي تشكلت منذ 1962 شهدت تولي 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتعد الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ الكويت حين عينت في 14 يونيو العام 2005 وزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ثم أعيد تعيينها في المنصب نفسه في التاسع من فبراير العام 2006 فيما عينت وزيرا للمواصلات في 10 يوليو عام 2006 ثم وزيرا للصحة في 25 مارس عام 2007.
وشهدت الكويت أول حكومة تضم وزيرتين في 25 مارس عام 2007 حينما عينت نورية الصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والدكتورة معصومة المبارك وزيرا للصحة.
وفي 28 مايو العام 2008 عينت الدكتورة موضي الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي.
وفي 23 يناير عام 2009 عينت الحمود وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية والصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي كما عينت الحمود في 29 مايو 2009 وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وشهد يوم 8 مايو عام 2011 تعيين الدكتورة أماني بورسلي بمنصب وزير التجارة والصناعة فيما شهد يوم 13 ديسمبر في العام نفسه تعيينها وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وفي 19 يوليو عام 2012 عينت الدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة كما عينت في 11 ديسمبر العام 2012 وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 4 أغسطس عام 2013 عينت دشتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية فيما عينت الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 10 ديسمبر عام 2016 عينت هند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية فيما عينت الدكتورة جنان رمضان في 11 ديسمبر عام 2017 وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات إلى جانب تعيين الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وشهد يوم 17 ديسمبر عام 2019 تعيين ثلاث وزيرات للمرة الأولى هن مريم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة والدكتورة رنا الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان والدكتورة غدير أسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وفي 14 ديسمبر عام 2020 عينت الدكتورة الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية كما عينت في 2 مارس عام 2021 وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي 28 ديسمبر عام 2021 عينت الفارس أيضا وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمرت في المنصب نفسه في الحكومة التي تشكلت في الأول من أغسطس عام 2022.
وفي الخامس من أكتوبر عام 2022 عينت الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات والمعلومات فيما عينت هدى الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وفي 16 أكتوبر عام 2022 عينت الدكتورة أماني بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومي البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وشهد يوم التاسع من أبريل عام 2023 تعيين بوقماز وزيرا للأشغال العامة والبغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة فيما عينت بوقماز في 18 يونيو 2023 وزيرا للأشغال العامة.
وفي 17 يناير عام 2024 عينت الدكتورة نورة المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية فيما شهد يوم 12 مايو 2024 تعيين المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية والدكتورة أمثال الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب. (النهاية)
ع ب د / ا ش / أ ن د
MENAFN28082024000071011013ID1108609673