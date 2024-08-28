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17 وزيرة في مسيرة الحياة السياسية بالكويت.. دور ريادي وفاعل في تعزيز مسيرة التنمية

8/28/2024 5:12:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- شهدت مسيرة الحياة السياسية في الكويت خلال العشرين عاما الماضية تعيين 17 وزيرة أسندت لهن حقائب وزارية عدة أثبتن خلالها صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة بجدارتهن المتميزة ودورهن الريادي والفاعل في تعزيز عملية التنمية في البلاد.
ومنذ 14 يونيو العام 2005 الذي شهد تعيين أول وزيرة في البلاد حتى اليوم توالى حضور المرأة الكويتية في الحكومات المتتابعة محققة إنجازات عديدة في الوزارات التي تولتها لتؤكد مكانتها الفاعلة وتترك بصمات واضحة في المناصب التي تبوأتها وتواكب التطورات الحاصلة في المنظومة التشريعية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
ولم تأت مسيرة نجاح المرأة الكويتية في المناصب المختلفة من فراغ بل كانت ثمرة سياسات رشيدة استمرت على مدار العقود الماضية إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تمكينها وتعزيز مكانتها باعتبارها جزءا أساسيا وأصيلا من المجتمع ومفتاحا للتقدم والنمو ومثالا يحتذى في التطور والكفاح في جميع المجالات.
وخلال العقود الماضية شغلت المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة ودبلوماسية إضافة إلى انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة كما أثبتت مكانتها المتميزة في القطاع الخاص فتبوأت مناصب متعددة محليا وإقليميا وعالميا.
ومع صدور مرسوم أميري يوم الأحد الماضي يقضي بتعيين نورة الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تكون الحكومات الكويتية الـ46 التي تشكلت منذ 1962 شهدت تولي 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتعد الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ الكويت حين عينت في 14 يونيو العام 2005 وزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ثم أعيد تعيينها في المنصب نفسه في التاسع من فبراير العام 2006 فيما عينت وزيرا للمواصلات في 10 يوليو عام 2006 ثم وزيرا للصحة في 25 مارس عام 2007.
وشهدت الكويت أول حكومة تضم وزيرتين في 25 مارس عام 2007 حينما عينت نورية الصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والدكتورة معصومة المبارك وزيرا للصحة.
وفي 28 مايو العام 2008 عينت الدكتورة موضي الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي.
وفي 23 يناير عام 2009 عينت الحمود وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية والصبيح وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي كما عينت الحمود في 29 مايو 2009 وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وشهد يوم 8 مايو عام 2011 تعيين الدكتورة أماني بورسلي بمنصب وزير التجارة والصناعة فيما شهد يوم 13 ديسمبر في العام نفسه تعيينها وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وفي 19 يوليو عام 2012 عينت الدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة كما عينت في 11 ديسمبر العام 2012 وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 4 أغسطس عام 2013 عينت دشتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية فيما عينت الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 10 ديسمبر عام 2016 عينت هند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية فيما عينت الدكتورة جنان رمضان في 11 ديسمبر عام 2017 وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات إلى جانب تعيين الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وشهد يوم 17 ديسمبر عام 2019 تعيين ثلاث وزيرات للمرة الأولى هن مريم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة والدكتورة رنا الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان والدكتورة غدير أسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وفي 14 ديسمبر عام 2020 عينت الدكتورة الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية كما عينت في 2 مارس عام 2021 وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي 28 ديسمبر عام 2021 عينت الفارس أيضا وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمرت في المنصب نفسه في الحكومة التي تشكلت في الأول من أغسطس عام 2022.
وفي الخامس من أكتوبر عام 2022 عينت الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات والمعلومات فيما عينت هدى الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وفي 16 أكتوبر عام 2022 عينت الدكتورة أماني بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومي البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وشهد يوم التاسع من أبريل عام 2023 تعيين بوقماز وزيرا للأشغال العامة والبغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة فيما عينت بوقماز في 18 يونيو 2023 وزيرا للأشغال العامة.
وفي 17 يناير عام 2024 عينت الدكتورة نورة المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية فيما شهد يوم 12 مايو 2024 تعيين المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية والدكتورة أمثال الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب. (النهاية)

ع ب د / ا ش / أ ن د




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