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الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصاعد العدوان في الضفة وحرب الابادة في غزة

8/28/2024 5:12:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 8 (كونا) -- حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة اليوم الأربعاء من تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية وحرب الابادة التي يشنها في قطاع غزة.
وشدد ابوردينة في بيان صحفي على ان ما يجري في الضفة وغزة سيؤدي الى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع.
وقال إن العدوان الذي بدأه الاحتلال فجر اليوم على شمال الضفة الغربية وأدى حتى الآن إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات "يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وأكد أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية".
وطالب أبوردينة الجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإجبار الاحتلال على وقف حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.
وقال "على العالم التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".
ومن جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات (جنين) و(طولكرم) و(طوباس) والتهديد باقتحامها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.
ودعت جميع الطواقم الطبية في محافظة جنين إلى التوجه لأقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة خصوصا بعد تجريف الاحتلال للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة ورفع درجة الجاهزية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل لحماية المؤسسات الطبية في الوقت الذي تعيق قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان الاحتلال الإسرائيلي اعلن بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية هي الأوسع منذ عملية (السور الواقي) التي نفذها عام 2002.(النهاية)

ن ق / ط م ا



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