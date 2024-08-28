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البندورة بين 15 و30 قرشا في السوق المركزي

8/28/2024 5:08:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2923 طنا، منها 1997 طن خضار، و785 طن فواكه، و 140طنا من الورقيات.


وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 30 و60 قرشا، والبندورة 15و30 قرشا، والجزر 50 و75 قرشا، والخيار 15و35 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 35 و70 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.- (بترا)

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