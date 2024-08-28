البندورة بين 15 و30 قرشا في السوق المركزي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2923 طنا، منها 1997 طن خضار، و785 طن فواكه، و 140طنا من الورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 30 و60 قرشا، والبندورة 15و30 قرشا، والجزر 50 و75 قرشا، والخيار 15و35 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 35 و70 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.- (بترا)
MENAFN28082024000072011014ID1108609627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.