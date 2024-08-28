الصناعات الدوائية.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في الأردن



وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أشار الدكتور الأطرش إلى أن صناعة الأدوية البشرية الأردنية تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الجهات المعنية، نظرًا لدورها الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني وكونها أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات المقبلة.



ولفت إلى توجيهات جلالة الملك المستمرة لدعم نمو وتطوير صناعة الأدوية البشرية، والعمل على تبسيط إجراءات تسجيلها في المملكة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المرتبطة بالقطاع ومعالجة أي عقبات تواجهه.



وأشاد بدور إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية أسهمت في النهوض بهذه الصناعة.



وأشار أيضًا إلى أهمية جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحفيز منشآت القطاع، مؤكدًا ضرورة الشراكة الفعالة بين الغرفة والوزارة للمساهمة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.



وبيّن أن صناعة الأدوية البشرية تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث تحتوي على 27 منشأة، برأسمال مسجل يقدر بـ 280 مليون دينار، وتوفر حوالي 8000 وظيفة كما تصل إنتاجيتها إلى 1.5 مليار دينار.



وأوضح الأطرش أن صادرات الأدوية البشرية في المملكة شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 616 مليون دينار خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 19%، حيث وصلت إلى 73 سوقًا حول العالم تتضمن المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.



وأشار إلى أن تحقيق الأمن الدوائي في المملكة يعتمد على مقومات متعددة، منها ثقة المستهلكين بجودة المنتجات، ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتسهيل الإجراءات، واستحداث أدوية جديدة تعزز من المستوى الصحي في الأردن.



واكد أن شركات الأدوية الأردنية مستمرة في عمليات التحديث والتطوير، والحصول على الاعتمادات والشهادات العالمية، بالإضافة إلى استثمارها في عمليات البحث والتطوير، مما مكنها من دخول أسواق تصديرية جديدة.



وأشار الدكتور الأطرش إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الصناعات الدوائية على رأس أولوياتها، نظرًا لأهميته في النمو المستدام، حيث تتضمن العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لإزالة المعوقات وتمكين القطاع للنمو.



وأضاف أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، مع التعويل عليه لتحقيق أهداف المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.



وفي ختام حديثه، نوه الدكتور الأطرش، الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق زيادة صادرات الأدوية إلى 2.96 مليار دينار، وزيادة عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألفًا، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 مليار دينار بحلول عام 2033.



وأكد أن إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي، وتسريع تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية. (بترا)