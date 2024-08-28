الطباع: الهند شريك استراتيجي اقتصادي للأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير الأردني المعين حديثا لدى الهند السيد يوسف عبدالغني، في مقر الجمعية، لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين
وبحث فرص جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي وأيمن علاونة، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي.
وفي بيان صدر عن الجمعية، أكد الطباع على أهمية تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والهند، وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وايجاد شراكات استراتيجية على الصعيد التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض قائمة الفرص الاستثمارية في المملكة للمستثمرين الهنود بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، ولفت الطباع إلى الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الجمعية و سفارة الهند في المملكة والتي ساهمت في رفد وتعزيز العلاقات الأردنية الهندية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي حيث تخللت توقيع مذكرات تعاون مع مؤسسات هندية وتأسيس مجلس أعمال مشترك مع منتدى الأعمال الهندي العالمي في عام 2023.
من جانبه، عبر عبد الغني عن جهود الجمعية المتواصل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند، وأكد أن السفارة الأردنية في الهند على استعداد دائم لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري و الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وأشار إلى جهود القطاع الخاص في المملكة والذي يلعب دور هام في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدا استعداد السفارة لتوفير كل الدعم والتسهيلات لأي جهد يبذل لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الهند.
وأكد الطباع على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 مايقارب 3.3 مليار دولار مقارنة مع 3.2 مليار دولار في عام 2022، وشكلت الصادرات الأردنية إلى الهند مايقارب 1.7 مليار دولار بينما شكلت المستوردات من الهند مايقارب 1.6 مليار دولار في عام 2023.
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