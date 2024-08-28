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الطباع: الهند شريك استراتيجي اقتصادي للأردن

8/28/2024 5:08:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير الأردني المعين حديثا لدى الهند السيد يوسف عبدالغني، في مقر الجمعية، لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وبحث فرص جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي وأيمن علاونة، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي.

وفي بيان صدر عن الجمعية، أكد الطباع على أهمية تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والهند، وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وايجاد شراكات استراتيجية على الصعيد التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض قائمة الفرص الاستثمارية في المملكة للمستثمرين الهنود بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، ولفت الطباع إلى الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الجمعية و سفارة الهند في المملكة والتي ساهمت في رفد وتعزيز العلاقات الأردنية الهندية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي حيث تخللت توقيع مذكرات تعاون مع مؤسسات هندية وتأسيس مجلس أعمال مشترك مع منتدى الأعمال الهندي العالمي في عام 2023.

من جانبه، عبر عبد الغني عن جهود الجمعية المتواصل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند، وأكد أن السفارة الأردنية في الهند على استعداد دائم لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري و الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وأشار إلى جهود القطاع الخاص في المملكة والذي يلعب دور هام في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدا استعداد السفارة لتوفير كل الدعم والتسهيلات لأي جهد يبذل لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الهند.

وأكد الطباع على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 مايقارب 3.3 مليار دولار مقارنة مع 3.2 مليار دولار في عام 2022، وشكلت الصادرات الأردنية إلى الهند مايقارب 1.7 مليار دولار بينما شكلت المستوردات من الهند مايقارب 1.6 مليار دولار في عام 2023.

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