6 سلع صناعية تستحوذ على 58.3% من إجمالي قيمة صادرات الأردن



وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمثلت السلع الـ 6 في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، شهدت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا في النصف الأول من العام الحالي، ما أسهم بصورة مباشرة في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.



وبلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في النصف الأول من العام الحالي، 21.5 بالمئة، لتصل إلى 751 مليون دينار، مقابل 618 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.



كما نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في النصف الأول لهذا العام، بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 280 مليون دينار، مقارنة مع 244 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 22.2 بالمئة، الحلي والمجوهرات بما نسبته 19.5 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 36.7 بالمئة، والفوسفات بنسبة 16.2 بالمئة.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية في النصف الأول لهذا العام، ما يقارب 442 مليون دينار، مقابل 568 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 375 مليون دينار، مقابل 466 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام في النصف الأول من العام الحالي 233 مليون دينار، مقابل 368 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 263 مليون دينار، مقابل 314 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

-- (بترا)