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مرض الاضطرابات الهضمية.. ما علاقة الغلوتين؟

8/28/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما ما يزال النهج الحالي لعلاج مرض الاضطرابات الهضمية الناجم عن تناول الغلوتين غير كافٍ، حقق فريق من الباحثين اختراقا يمكن أن يؤدي إلى خيارات علاجية جديدة لمرضى الاضطرابات الهضمية. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
فقد نجح الفريق في تحديد كيف وأين تبدأ استجابة الغلوتين.
واتضح أن خلايا معينة تلعب دورا أكبر مما كان يعتقد، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Gastroenterology.
الاضطرابات الهضمية
وتبين أن مرض الاضطرابات الهضمية يحدث مثل الاضطرابات المناعية الذاتية الأخرى، عندما يطلق الجسم عن طريق الخطأ استجابة مناعية ضد جزيء غير ضار - في هذه الحالة، يكون المحفز هو الغلوتين، وهو بروتين موجود في العديد من الحبوب.
كما يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى مجموعة من الأعراض غير السارة، والعلاج الوحيد هو اتباع نظام غذائي صارم.
وللمساعدة في إيجاد خيار أفضل، قام الباحثون في الدراسة الجديدة بالتحقيق في كيفية ومكان بدء استجابة الغلوتين بالفعل.
وفي الدراسات التي أجريت على فئران المختبر والأمعاء الدقيقة المزروعة في المختبر، لاحظ فريق الباحثين استجابات خلايا مختلفة لوجود الغلوتين.
بدوره، قال توهيد ديدار، باحث من جامعة ماكماستر مشارك في الدراسة: "إنه سمحت الملاحظات بتضييق نطاق السبب والنتيجة المحددة وإثبات ما إذا كان التفاعل يحدث وكيف يحدث بالضبط". وأضاف أن الخلايا الظهارية، التي تشكل البطانة الداخلية للأمعاء العلوية، تستجيب للغلوتين من خلال تحفيز إطلاق خلايا CD4 + T بشكل نشط. في المقابل، تعمل الخلايا الظهارية على المساعدة في تحفيز الاستجابة المناعية المفرطة النشاط والتي يتم الشعور بها كأعراض شائعة لمرض الاضطرابات الهضمية. كان يعتقد على نطاق واسع أن الاستجابة تنطوي على خلايا مناعية فقط، على الرغم من الاشتباه بأن الخلايا الظهارية تلعب دورًا.
بكتيريا مسببة للمرض
كما كشف الباحثون عن عامل آخر يلعب دورًا مهمًا، إذ إن الخلايا الظهارية ترسل إشارات أقوى إلى الخلايا المناعية في وجود Pseudomonas aeruginosa، وهو نوع من البكتيريا المسببة للأمراض التي لا تشكل عادةً جزءًا صحيًا من الميكروبيوم البشري.
ويقول الباحثون: "إن الاكتشاف يمكن أن يوفر أهدافًا جديدة لتطوير الأدوية التي قد تعالج أو تمنع مرض الاضطرابات الهضمية". يمكن أن يساعد اختبار Pseudomonas aeruginosa أيضًا في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. يذكر أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها علاج مرض الاضطرابات الهضمية حاليًا، هي القضاء تماما على الغلوتين في النظام الغذائي، في حين أن من الصعب القيام بذلك.
إلى ذلك، يتفق الخبراء على أن اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين غير كافٍ.

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