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مذكرة عراقية لاعتقال المتهم بـسرقة القرن

8/28/2024 5:08:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت محكمة ((الفساد)) العراقية مذكرة قبض بحق المتهم الرئيسي بـ((سرقة القرن))، وألغت كفالة مُنحت له لاسترداد أموال الأمانات الضريبية.

وكان من المقرر أن تعقد محاكمة نور زهير، أمس، لكنه تغيب عنها، واضطر القاضي إلى إصدار المذكرة، على أن يتم إحضاره قبل 9 سبتمبر (أيلول).


وقالت مصادر، إن وكلاء زهير قدموا تقريراً يزعم أنه ((يمر بظرف صحي جراء حادث سير))، وهو ما لم يقتنع به القاضي.


ومع إلغاء الكفالة، سيكون من مسؤولية جهات إنفاذ القانون اعتقال زهير، وإحضاره إلى المحاكمة.


وكان زهير قد حصل على الإفراج بكفالة، حتى يعيد الأموال بعد أن أعاد نحو 300 مليون دولار، وتعهد إعادة نحو 800 مليون دولار على دفعات حتى موعد محاكمته.


كما أصدرت المحكمة مذكرة قبض بحق النائب السابق هيثم الجبوري، الذي كان زهير قد دفع عنه تهمة الاشتراك بالسرقة خلال حوار تلفزيوني.-(وكالات)

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