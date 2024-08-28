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عبارات ممنوع قولها لمرضى الخرف

8/28/2024 5:08:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسعى الخبراء، على الدوام، إلى مساعدة الأسر على التواصل مع أحبائهم المصابين بالخرف، نظرا إلى أن الأمر قد يكون صعبا نوعا ما.
وبهذا الصدد، كشف فريق من الخبراء عن قائمة تتضمن 12 نصيحة بينها 10 عبارات لا ينبغي قولها لمريض مصاب بالخرف أبدا، لأنها قد تسبب له التوتر أو الارتباك. وهي:

1. ألا تتذكر؟

حذر الخبراء من أن هذا السؤال قد يجبر المريض على الاعتراف بأنه لا يتذكر حدثا أو محادثة، ما يجعله يشعر بعدم الارتياح أو التوتر أو الإحراج.

وبدلا من طرح هذا السؤال، أوصى الخبراء ببدء العبارة بـ "أتذكر متى" قبل الاستمرار في الحديث.

وبهذه الطريقة، يمكن للمريض البحث عن الذكرى بهدوء، دون أي مشاعر توتر أو إحراج، كما قال الخبراء.

2. "لقد أخبرتك للتو"
أكد الخبراء أن ثاني أهم شيء لا يجب فعله أبدا مع مريض الخرف هو تذكيره بأنه سأل السؤال نفسه، فقد يفعل ذلك بسبب فقدان الذاكرة قصيرة المدى أو عندما يكافح للتعبير عن حاجة عاطفية أو رغبة معينة.

وحذروا من أن تذكير المرضى بأنهم طرحوا السؤال للتو في وقت سابق، لن يساعدهم على التذكر في المرة القادمة، بل سيذكرهم بحالتهم، وهو ما قد يكون مؤلما.

وأوصى الخبراء أصحاب العلاقة بالإجابة على الأسئلة المتكررة بهدوء وصبر مع نبرة صوت متوازنة.

3. "لقد توفي أخوك منذ عشر سنوات"

تعد صعوبة تذكر الأحداث من السمات المميزة للخرف، بما في ذلك الوفيات داخل الأسرة التي حدثت منذ سنوات أو عقود.

وقال الخبراء إن تذكير المرضى بوفاة أحد أحبائهم يمكن أن يكون مؤلما للغاية، وقد يتفاعلون مع الأمر كما لو كانوا يسمعون الخبر لأول مرة من جديد.

وبدلا من ذلك، ينبغي التحدث معهم عن الشخص المتوفى، ثم تشتيت انتباههم بالانتقال إلى موضوع جديد.


4. "أنت مخطئ"

غالبا ما يخلط مرضى الخرف بين الحقائق والأحداث والكلمات بسبب حالتهم.

لكن الخبراء يقولون إنه لا ينبغي أبدا إخبار المريض بأن ما قاله غير صحيح، مضيفين أن محاولة تصحيح الخطأ قد تثير غضبهم.

5. استخدام الجمل الطويلة والمعقدة

يقول الخبراء إن الجمل الطويلة والمعقدة غير مقبولة لدى مرضى الخرف. وقد يكون من الصعب معالجتها لأنها تعبر عن عدة أفكار في وقت واحد.

وبدلا من ذلك، يجب على الأشخاص استخدام جمل قصيرة وبسيطة للتعبير بوضوح عن أفكارهم أو إعطاء التوجيهات أو التعليمات.

6. "ماذا فعلت هذا الصباح؟"

قال الخبراء إنه يجب على الناس تجنب طرح أسئلة مفتوحة على مرضى الخرف حول ما فعلوه سابقا، لأن الأمر قد يكون مرهقا لهم إذا لم يتمكنوا من الإجابة. ومن الأفضل التركيز على ما يحدث في الوقت الحاضر.

7. "يبدو أنك بخير"

يقول الخبراء إن أعراض وتجارب الخرف قد تختلف بشكل كبير بين المصابين.

وقالت أدريا تومسون، أخصائية علاج النطق واللغة المرخصة في ماساتشوستس: "غالبا ما يكون لدى المجتمع فكرة مسبقة عن شكل الخرف وسلوكه، وإذا لم يناسب شخص ما هذه الصورة النمطية، فقد يبدو من المغري استخدام هذه العبارة كمجاملة. ومع ذلك، يمكن لهذه العبارة أن تقلل من كفاح الفرد اليومي وتجاربه معها".

8. "هل تعرفني؟"

قد يكون الأمر مؤلما لمصابي الخرف عندما يُسألون عما إذا كانوا يتذكرون شخصا ما، خاصة إذا كانت لديهم علاقة وثيقة به. وقد يشعر المريض بالذنب أو القلق إذا لم يتذكر.

9. "سأساعدك في استخدام ملعقتك الصغيرة أو أداء مهمتك يا عزيزي"
قال الخبراء إنه ينبغي تجنب التحدث إلى مريض الخرف وكأنه شخص عجوز أو طفل، بشكل عام.

ويشمل ذلك استخدام صوت مرتفع واستخدام كلمات مثل "حبيبي" و"عزيزي".

وقالوا إنه قد يكون من الأفضل التحدث بشكل أبطأ من المعتاد أو خفض نبرة صوتك إذا كان ذلك سيساعد المريض.

10. "كلامك بلا معنى"

قال الخبراء إنه من المهم عدم انتقاد طريقة تواصل مريض الخرف مع الآخرين، لأن هذا قد يضر بتقديره لذاته.

وبدلا من ذلك، اقترحوا أن يتحلى الناس بالصبر ويبذلوا جهدا لفهم وجهة نظره.

11. "إنك تتعمد أن تكون صعبا"
حذر الخبراء من أن وصف سلوك المريض بالخرف بأنه "صعب" قد يزيد من الإحباط. وأوصوا باستخدام "التعاطف والتفهم".

12. عدم صياغة الممارسات اليومية على شكل أسئلة

إذا كنت مقدم الرعاية الأساسي المسؤول عن دخول أحد أحبائك إلى الحمام أو الاستحمام أو التغذية أو جدول النوم، فيجب أن تبدأ بقول "دعنا نذهب إلى الحمام أو أو المطبخ".RT

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