الأردن أمام فرصة لإدماج المرأة بالعمل المناخي

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

ينعقد في الأردن مؤتمراً اقليمياً حول المرأة والعدالة المناخية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة التحول الطاقي، وقضايا الصحة، والسلام والأمن، والنقل من منظور نسوي.



ولأن في الغالب النساء مستبعدين عن عملية صناعة القرار في العالم العربي، ما يتطلب تسليط الضوء على قضية النوع الاجتماعي (الجندر)، لجذب انظار المسؤولين وكافة المجتمعات المحلية لأهمية ادماجها في مناحي العمل المُناخي، وفق مديرة البرامج في مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدرس ايبرت الألمانية دينا الكسبي.

فعلى سبيل المثل عند الحديث عن استخدام وسائل النقل العام فإن المنظور النسائي يختلف تماماً عن ذلك المتعلق بالرجال، في حين أن مشاركة النساء في عملية صناعة القرار فيما يتعلق بالانتقال العادل أقل بكثير من نظرائها الذكور، بحد قولها.

ووفق التقارير الدولية فإن الانتقال العادل هو إطار للعدالة المناخية للتحول من الاقتصاد الاستخراجي إلى الاقتصاد المتجدد. ويركز الإطار على بناء اقتصاد قوي مع إعطاء الأولوية لبيئة نظيفة وصحية للجميع.

ولذلك فإن المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ومنظمة أوكسفام، سيناقش كيف يمكن تطوير أجندة عمل على المستوى الإقليمي حول تعزيز العدالة المُناخية من منظور النساء، بحسبها.

ولا يعني ذلك أن "الحكومات تقف ضد انخراط النساء في عملية صنع القرار في هذه القضايا، ولكن ثمة حاجة لدفع المسؤولين لاتخاذ الاجراءات الكفيلة وبذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة أوسع لهؤلاء النساء، والاستماع لوجهات نظرهم في هذه المجالات"، تبعا للكسبي.

وانبثق مصطلح العدالة المناخية في ثمانينيات القرن الماضي من فكرة أن المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ تقع على عاتق الأثرياء والأقوياء - ومع ذلك فهي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً، وفق تقارير دولية

وسيشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات الرسمية والمدنية والاتحادات المختلفة في الاقليم، وناشطين في مجال العدالة المناخية، لعرض النماذج والقصص والخبرات في هذا المجال.

وكانت كشفت دراسة تحليلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "النساء والفتيات الأردنيات أكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، في وقت يواجهن فيه عدة عقبات تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية، للوصول إلى الموارد والفرص، وممارسة حقوقهن على نحو مساو للرجال".



وخلال الأسبوع المقبل كذلك سيقام حفل لتكريم عدد من النساء من الاقليم، ومن الأردن بشكل خاص، ممن قدمن مساهمات ملموسة لمجتمعاتهن من خلال المشاركة المدنية والتخطيط التشاركي، وتمكين مجتمعاتهن وخلق تأثير دائم للأجيال القادمة، كما ذكرت الكسبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقت في شهر نيسان (ابريل) الماضي، وتحت عنوان "احتفل بجين جاكوبز المحلية الخاص بك"، وضمن مشروع المناخ والطاقة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يدافع عن تمكين المرأة.

وفي وقت سابق عقدت جلسة حوارية مع مجلس الأعيان في شهر شباط (فبراير) الماضي لمناقشة سياسات البيئة والنقل والطاقة وأخر التطورات المتعلقة بها، الى جانب تنفيذ بعض التدريبات وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لعدد من البلديات حول كيفية اعداد خطط للعمل المناخي.

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